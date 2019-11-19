Eczacı Adayları Beyaz Önlüklerini Giydi

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Ahmet Başaran, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Songül Ünüvar, Doç. Dr. Selami Günal, akademik ve idari personel ile İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ve velileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinin sağlık alanında ve eğitiminde güçlü bir üniversite olduğunu söyledi. Eczacı adaylarının sağlık ordusunun neferi olduğunu belirten Kızılay, sözlerine şöyle devam etti:

“Tıpta ve tedavide çok iyiyiz. Dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Ama ilaçta %60 dışa bağımlıyız. Tıbbî malzeme ve tıbbî cihazda %85 dışa bağımlıyız. İşte siz genç eczacılarımızdan bağlılığımızı azaltmanızı, ilacı geliştirmenizi ve üretmenizi bekliyoruz. Ümidimiz sizsiniz, siz daha ileriye götüreceksiniz. İlaç enstitüsünde ilaç geliştireceksiniz, üreteceksiniz. Bir kısmınız endüstride, serbest eczane eczacılığında, bir kısmınız hastane eczacılığında çalışacaksınız. Şu anda en önemli olan endüstri ve üretim. Dolayısıyla eczacılık mesleğinin önem kazanacağını bekliyorum. Eczacılık fakültesi sayısı ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.”

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi altyapısının herhangi bir eksikliğinin olmadığını belirten Dekan Prof. Dr. Süleyman Sandal, geniş bir laboratuvara, öğrencilerin rahatlıkla ders dinleyebilecekleri amfilere, seminer ve okuma salonlarına sahip olduklarını söyledi. Dekan Prof. Dr. Sandan konuşmasına şöyle devam etti:

“Eczacılık Fakültemiz akademik kadrosuyla, eğitim öğretim kriterini sağlayan Türkiye’deki önemli fakültelerden bir tanesidir. Fakültemiz kendi ayakları üzerinde durmakta ve çevre illerdeki birçok yere öğretim üyesi desteği vermektedir, bu da bizler için mutluluk verici.”

Eczacı adaylarına giydirilen beyaz önlüğün saflığı ve temizliği temsil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Sandal sözlerine şöyle devam etti:

“Size bugün saflığı, temizliği, çalışkanlığı nitelendiren önlükleri giydireceğiz. Ama bu önlükler size sadece eczacılığa adım atmanızda değil aynı zamanda bundan sonraki yaşamınızda da yüksek düzeyde sorumluluklar getirecektir.”

Törenin devamında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Ahmet Başaran, yan etki ve risk değerlendirme işlemlerinde eczacı, doktor ve diğer sağlık personelinin tümünün paydaş olarak önemli rollerinin bulunduğunu vurgulayan “Neden Eczacılık” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda kişiselleştirilmiş tıpta kişiselleştirilmiş ilacın gün geçtikçe daha fazla önem kazanacağını belirten Prof. Dr. Başaran “Kişiselleştirilmiş tıpta tedavi yolları geliştirildikçe, tanımlama deneyimleri bireyselleşmeye bağlı olarak geliştirildikçe, eczacının kişiye özgü ilaç konusunda daha fazla bilgi sahibi olması gerekecek ve hasta yakınlarının bilgilendirme yönünde daha fazla sorumluluğu olacaktır.” dedi.

Törende Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güneş Açıkgöz tarafından mini piyano konseri verildi.

Tören birinci sınıf eczacı adaylarına önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi.

Haber: Kübra Yılmaz- Adnan Özer- Habibe Culum / İNÜHaber

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)