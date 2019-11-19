Eğitim-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2019 Salı 10:32

Eczacı Adayları Beyaz Önlüklerini Giydi

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Eczacı Adayları Beyaz Önlüklerini Giydi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neslihan Durak, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaadin Polat, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Ahmet Başaran, Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Songül Ünüvar, Doç. Dr. Selami Günal, akademik ve idari personel ile İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ve velileri katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesinin sağlık alanında ve eğitiminde güçlü bir üniversite olduğunu söyledi. Eczacı adaylarının sağlık ordusunun neferi olduğunu belirten Kızılay, sözlerine şöyle devam etti:

“Tıpta ve tedavide çok iyiyiz. Dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz. Ama ilaçta %60 dışa bağımlıyız. Tıbbî malzeme ve tıbbî cihazda %85 dışa bağımlıyız. İşte siz genç eczacılarımızdan bağlılığımızı azaltmanızı, ilacı geliştirmenizi ve üretmenizi bekliyoruz. Ümidimiz sizsiniz, siz daha ileriye götüreceksiniz. İlaç enstitüsünde ilaç geliştireceksiniz, üreteceksiniz. Bir kısmınız endüstride, serbest eczane eczacılığında, bir kısmınız hastane eczacılığında çalışacaksınız. Şu anda en önemli olan endüstri ve üretim. Dolayısıyla eczacılık mesleğinin önem kazanacağını bekliyorum. Eczacılık fakültesi sayısı ülkemizin ihtiyacını karşılayacak düzeydedir.”

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi altyapısının herhangi bir eksikliğinin olmadığını belirten Dekan Prof. Dr. Süleyman Sandal, geniş bir laboratuvara, öğrencilerin rahatlıkla ders dinleyebilecekleri amfilere, seminer ve okuma salonlarına sahip olduklarını söyledi. Dekan Prof. Dr. Sandan konuşmasına şöyle devam etti:

“Eczacılık Fakültemiz akademik kadrosuyla, eğitim öğretim kriterini sağlayan Türkiye’deki önemli fakültelerden bir tanesidir. Fakültemiz kendi ayakları üzerinde durmakta ve çevre illerdeki birçok yere öğretim üyesi desteği vermektedir, bu da bizler için mutluluk verici.”

Eczacı adaylarına giydirilen beyaz önlüğün saflığı ve temizliği temsil ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Sandal sözlerine şöyle devam etti:

“Size bugün saflığı, temizliği, çalışkanlığı nitelendiren önlükleri giydireceğiz. Ama bu önlükler size sadece eczacılığa adım atmanızda değil aynı zamanda bundan sonraki yaşamınızda da yüksek düzeyde sorumluluklar getirecektir.”

Törenin devamında Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Ahmet Başaran, yan etki ve risk değerlendirme işlemlerinde eczacı, doktor ve diğer sağlık personelinin tümünün paydaş olarak önemli rollerinin bulunduğunu vurgulayan “Neden Eczacılık” adlı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda kişiselleştirilmiş tıpta kişiselleştirilmiş ilacın gün geçtikçe daha fazla önem kazanacağını belirten Prof. Dr. Başaran “Kişiselleştirilmiş tıpta tedavi yolları geliştirildikçe, tanımlama deneyimleri bireyselleşmeye bağlı olarak geliştirildikçe, eczacının kişiye özgü ilaç konusunda daha fazla bilgi sahibi olması gerekecek ve hasta yakınlarının bilgilendirme yönünde daha fazla sorumluluğu olacaktır.” dedi.

Törende Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Güneş Açıkgöz tarafından mini piyano konseri verildi.

Tören birinci sınıf eczacı adaylarına önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi.

Haber: Kübra Yılmaz- Adnan Özer- Habibe Culum / İNÜHaber



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği Eğitimi İçin 3. Dönem Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği Eğitimi...
MTÜ’de öğrencilerle “Yüz yüze etkinliği” yapıldı MTÜ’de öğrencilerle “Yüz yüze etkinliği”...
Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Programı Sona Erdi Büyükşehir Belediyesi Hizmetiçi Eğitim Programı...
MTÜ Öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları Anlatıldı MTÜ Öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları...
5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı 5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı
Rektör Karabulut, “Yurt yapılınca kız öğrenciler eğitime devam etti” Rektör Karabulut, “Yurt yapılınca kız öğrenciler...
Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat...
Fatih Anadolu Lisesi Çok Şanslı Fatih Anadolu Lisesi Çok Şanslı
Geleceğe İnanan Güçlü ve Başarılı Bireyler Yetişmesini Sağlayacak Olan Sizlersiniz Geleceğe İnanan Güçlü ve Başarılı Bireyler...
Hizmet içi eğitimlerin amacı kişinin yenilemesi ve güncellemesidir Hizmet içi eğitimlerin amacı kişinin yenilemesi...
Büyükşehir’den Eğitime Büyük Destek Büyükşehir’den Eğitime Büyük Destek
Malatya’da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni Düzenlendi Malatya’da 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış...
Vali Baruş'tan Eğitim Öğretim Yılı Ve İlköğretim Haftası Mesajı Vali Baruş'tan Eğitim Öğretim Yılı Ve İlköğretim...
Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur'an Kursu İçin Yılsonu Kapanış Programı Düzenlendi Yeşilyurt Kent Konseyi Yaz Kur'an Kursu İçin...
MTÜ’de ÜTT Yeterlilik Eğitimleri için 2. dönem başlıyor MTÜ’de ÜTT Yeterlilik Eğitimleri için 2. dönem...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) Sağlık Bakanlığı ile yaptığı işbirliği sonucunda uzaktan...

Haberi Oku