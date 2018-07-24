Eczacılık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Fakültenin amaçlarından bahseden Dekan Çiğremiş, “Fakültemiz özellikle yeni nesil eczacılık eğitimi, akademik çalışmalar, öğrencilere sunulan sosyal imkânlar ve projelerle ön planda olmayı amaçlayan bir fakülte olmak hedefindedir. Fakültemizde Eczacılık eğitimimizde eczane eczacılığının yanı sıra eczacılığın diğer çalışma alanlarında; ilaçta Ar-Ge, klinik eczacılık, ilaç endüstrisi gibi alanlarda da eğitim hizmeti verilmektedir. Ayrıca Fakültemizde Klinik Eczacılık Uzmanlık eğitimi verilmekte olup, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitim Sınavıyla (EUS) Fakültemize Klinik Eczacılık alanında yetişmesi için iki tane uzmanlık öğrencisi gelmiştir. Bu öğrencilerimiz hastanemizde eğitimlerini devam ettirmektedirler. Mevcut müfredatımız sürekli olarak güncellenmekte ve bu bağlamda ülkemizin diğer eczacılık fakültelerinde olduğu gibi en son gelişmeleri takip etmekte, araştırmalara paralel olarak müfredatımıza yeni dersler eklenmekte, içerikleri genişletilmektedir” dedi.

En son güncellenen derslerden örnekler veren Dekan Çiğremiş, “Fakültemiz üç ana bölümden oluşmakta olup fakültemiz bölüm bazında mezun vermemekte, doğrudan eczacılık fakültesi mezunları vermektedir. Fakat eğitim açısından baktığımızda Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bölümü olmak üzere üç temel bölüme ayrılmış durumdayız. Temel Eczacılık Bilimlerinin alt anabilim dallarına baktığımızda, Analitik Kimya, Biyokimya ve Farmasötik Mikrobiyoloji anabilim dallarının bulunduğunu görüyoruz. Eczacılık Meslek Bilimleri bölümümüzün alt anabilim dallarında ise, Farmakognozi, Farmakoloji, Farmasötik Toksikoloji, Farmasötik Kimya, Farmasötik Botanik, Klinik Eczacılık ve Eczacılık İşletmeciliği Anabilim dalları mevcuttur. Eczacılık Teknolojisi Bölümünde ise, Farmasötik Teknolojisi, Farmasötik Biyoteknoloji ve Radyofarmasi anabilim dallarımız mevcuttur” şeklinde konuştu.

Eczacılık Fakültesi akademik personeliyle ilgili bilgi veren Dekan Çiğremiş, “Temel Eczacılık Bilimleri bölümünde Analitik Kimya’da bir profesörümüz iki doçentimiz, bir doktor öğretim üyemiz mevcuttur ve yine aynı bu anabilim dalımızda bir araştırma görevlimiz bulunmaktadır. Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Anabilim Dalımıza baktığımız zaman bir doktor öğretim üyemiz mevcuttur. Temel Eczacılık Bilimleri Farmosötik Mikrobiyoloji anabilim dalımıza baktığımızda bir doktor öğretim üyemiz mevcut olup bir de araştırma görevlimiz hali hazırda burada görev yapmaktadır. Eczacılık Teknolojisi Anabilim Dalımızda bir doçent ve iki araştırma görevlisi, Farmosötik Biyoteknoloji alanında bir doktor öğretim üyemiz mevcuttur. Meslek Bilimlerine şöyle bir göz attığımızda, Farmakognozi Anabilim Dalında bir doktor öğretim üyesi ve bir araştırma görevlimiz, Farmakoloji’de bir profesörümüz, bir doktor öğretim üyemiz, Farmasötik Botanikte ise bir profesörümüz mevcuttur. Meslek Bilimlerinde yine Farmasötik Kimya’da yine bir doçent ve bir doktor öğretim üyemiz mevcuttur. Toksikoloji Anabilim dalımızda da bir doktor öğretim üyemiz, Klinik Eczacılık Anabilim dalında da bir tane öğretim görevlimiz fakültemizde mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Geçen her yılda mezun sayısının arttığını dile getiren Dekan Çiğremiş, “Yıllara göre mezun sayılarımıza baktığımız zaman Fakültemizin gittikçe artan bir mezun sayısının olduğunu görüyoruz. Örneğin ilk mezunlarını 2006 - 2007 yıllarında vermiş olan fakültemizin o yıl 24 mezun sayısı varken 2017-2018 yıllarında mezun sayımız 60 öğrenciye ulaşmıştır” dedi.

Dekan Çiğremiş Eczacılık Fakültesinin imkanlarını anlatarak, “Alanlarımız hakkında şöyle özetle bahsedecek olursam 250 kişilik konferans salonumuz, bir uygulama eczanemiz, iki tane amfimiz ki bunlar da 100 kişilik kapasiteye sahip, yine toplamda 5 tane sınıfımız, 1 tane çalışma salonumuz ve 1 tane de dinlenme salonumuz mevcuttur” ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin Türkiye genelindeki eczacılık fakülteleri arasındaki konumuna dikkat çeken Dekan Çiğremiş, “Fakültemiz, Türkiye’deki diğer Eczacılık Fakülteleri arasında taban puanlar baz alındığında 26. sırada, Devlet Üniversiteleri Eczacılık Fakülteleri arasında ise 16. sırada yer almaktadır. Az önce de bahsettiğim gibi EUS Klinik Eczacılık Eğitiminde eğitim veren 7 fakültenin arasına girdiğimizi de gururla söyleyebiliriz. Taban puanlarımıza baktığımız zaman 2012 yılında 457 taban puanla öğrenci alırken 2017 de 426 taban puanla öğrenci aldığımızı görüyoruz. Yüksek lisansta aktif olan Analitik Kimya, Biyokimya ve Farmasötik Botanik Anabilim dallarımızda yüksek lisans faaliyetlerimiz var. Doktora programlarımız ise, Farmasötik Toksikolojide Ankara Üniversitesi ile ortak, Farmakoloji, Farmasötik kimya ve Farmakognozi de Gazi Üniversitesi ile ortak doktora programlarımız var. Bu şekilde de lisansüstü eğitimlerimizi yaptırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Dekan Çiğremiş, “Bir de diğer üniversitelerden ayrıcalıklı olarak yaklaşık 20 dönümlük bir arazi üzerine kurulmuş 100’den fazla da tıbbi bitki türüne sahip Tıbbi Aromatik Bitkiler bahçemiz var. Bu bahçede 100’ün üzerindeki otsu ve odunsu bitkilerle araştırmacılar, öğrencilerimiz ve Türkiye’mizdeki birçok üniversitemiz yararlanabilmektedir. Yine fakültemizde öğrencilerimizin mezun olduktan sonra endüstriyel alanda istihdam edinebilmeleri için özellikle ilaç üretiminde Ar-Ge çalışmaları ve inovasyon ile ilgili de yeni bir yüksek lisans programını da açmış ve faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Mezun olan öğrencilerimiz bu programımızdan tezli yüksek lisans yaparak ilaç endüstrisinde aktif bir biçimde yer bulabilecekleri bir eğitimi de tamamlamış olacaklardır” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)