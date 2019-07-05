Eğitim-44:
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05 Temmuz 2019 Cuma 17:21

Ekonometri Semineri Sertifika Töreni

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ek binasında “Ekonometri Yaz Semineri” sertifika töreni düzenlendi.

Ekonometri Semineri Sertifika Töreni
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İnönü Üniversitesinden ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleşen programda konuşan Doç. Dr. Fatma Zeren düzenlenen programla ilgili şunları söyledi:

“Veri analizlerinin yanlış kullanılması ve yeterli bilgisi olmayan kişiler tarafından eğitimlerin verilmesini önleyerek doğru bilgiye erişim sağlanması, farkındalık ve bilinç oluşturmak için Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden veri analist uzmanları eşliğinde gerçekleştirilen eğitim programıdır.”

Her yıl eğitim sonrasında olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Doç. Dr. Fatma Zeren “Her yıl eğitim sonrasında olumlu geri dönüşler aldık. Türkiye genelinde akademik yayın sayısı ve niteliğinde artış olmasına vesile olduk. Bunun yansıra akademik etkileşimler, soysal etkileşimler ve dostluklar geliştirdik.” dedi.

İİBF Dekanı Prof. Dr. Recep Karabulut, katılımcılara teşekkür ederek program hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Bugün sertifika programının son günü dolayısıyla katılımcılara birer sertifika vereceğiz. Proje yürütücüsü başta olmak üzere Ekonometri bölümü öğretim üyelerine teşekkür ediyorum. 2016 yılında başlatmış olduğumuz ve bu yıl dördüncü yılını tamamladığımız Ekonometri Yaz Okulları devam ediyor. Artarak ve büyüyerek devam ediyor. İlk yılında üç konuyu temel alan programımız bu yıl sekize çıkartılmıştır. Özellikle genç araştırmacıların, araştırmalarında daha çok çalışmalar ürettiği, makaleler ürettiğini de ifade etmek istiyorum.”

Dekan Karabulut, finans sektörünün de ekonometri için ciddi oranda kullanıldığını vurgulayarak şu şekilde konuştu:

“Elimizde veri çok ama bu verileri nasıl kullanacağımızı, nasıl sonuçlandıracağımızı gibi sorular karşımıza çıkıyor. Hatta ekonometri modelleri ve ekonometrik çalışmalar o kadar ön plana çıktı ki kendimiz finans alanında yaptığımız kongrelerde yüksek dozda ekonometriye tutuluyor. Bizim görebildiğimiz özellikle finans dünyasında ekonometri çok ciddi bir şekilde kullanıldığı neredeyse finansın unutulup ekonometriye dönüştürüldüğü eleştiriler arasındadır.”

Dekan Karabulut, düzenlenen seminere katılan kursiyerlerin katılımından memnun kaldığını belirterek hem İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına hem de üniversite adına gurur verici bir durum olduğunu söyleyerek şunları söyledi:

“Bu seneki bizim bu programımıza yaz okulumuza 60’a yakın kursiyerimiz var. Beş üniversiteden de saygı değer hocalarımız var. Sakarya, Anadolu, Cumhuriyet, İskenderun Teknik Üniversitelerinden katılımcılar burada yer almaktadır. Bu kadar katılımcının farklı üniversiteden gelmesi ayrıca üniversitemiz adına hem da fakültemiz adına guru verici bir durumdur. Ben bu ekonometri kurslarının devamını ve ileride de hepinizin birer ekonometriyer olarak önümüzdeki yıllarda görmek isteriz.”

Programın ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Haber: Habibe Ödemiş / İNÜHaber

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