Eğitim-44:
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26 Şubat 2020 Çarşamba 08:56

Erasmus+ Projesi Kapsamında Malatya'ya Gelen Öğretmenler Tatlı'yı Ziyaret Etti

Erasmus Projesi Kapsamında Malatya'ya Gelen Öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’yı Ziyaret Ettiler.

Erasmus+ Projesi Kapsamında Malatya'ya Gelen Öğretmenler Tatlı'yı Ziyaret Etti
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Şahnahan Ortaokulumuzun koordine ettiği Erasmus+ Ka201 Avrupa Birliği projesi kapsamında İtalya, Bulgaristan, Romanya ve Portekizden gelerek İl Müdürlüğümüze ziyarette bulunan öğretmen ve idarecileri İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı makamında kabul etti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, proje kapsamında Okullardaki devamsızlık problemlerinin azaltılması ile ilgili yapılan çalışmalar ve proje ürünleriyle ilgili bilgiler verildi.

Farklı ülkelerden gelen öğretmenleri ilimizde misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, projenin konusunun çok önemli olduğunu, farklı ülkelerin bu ortak problem karşısında birlikte hareket etmesinin soruna çözüm bulmada etkili olacağını ifade etti. Ayrıca, evrensel değerlere sahip çocuklar yetiştirmede Erasmus+ projelerinin çok önemli vazifeler ifa ettiğini belirtti.

Ziyaret, proje ortaklarının yöresel hediyelerini karşılıklı takdim etmesiyle son buldu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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