İnönü Üniversitesinde Çağrı Merkezi dönemi başlıyor

Durak, yaptığı açıklamada, öğrencilerin problemleri kalmasın diye çağrı merkezinin kurulması amacıyla girişimde bulunduklarını belirtti.

Öğrencilerin yaşadığı bir takım sıkıntıları çözmek amacıyla yapılan görüşmeler neticesinde çağrı merkezinin kurulması kararının alındığını belirten Durak, "Öğrencilerimizin mağdur olmamaları açısından hızlı bir şekilde çağrı merkezi kurulması kararı alındı. Gerekli olan firmalarla görüşüldü. Karara bağlandı. Gelip kurdular ve şu an aktif durumda. Tabi ki daha iyi hizmet verebilmek için sadece çağrı merkezi ile kalmayacağız daha ileri seviyede cep telefonuna mobil uygulamalarla ilgili çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda internet ortamından, cep telefonundan mesajla soru sorma gibi alanları aktif hale getirmeyi düşünüyoruz. Onunla ilgili altyapı çalışmalarını oluşturuyoruz. Gerekli olan bütün işlemleri hızlandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Durak, öğrencilerin sorduğu soruların anlık olarak cevap verilmesi gereken sorular olduğunu ifade ederek, "Bazen anlık cevaplanması gereken sorular oluyor. Kayıt için, gerekli olan evraklar için ulaşmaya çalışıyorlar. Bu konuları duyurularda yayınlıyoruz ama öğrencilerimiz duyurulara çok fazla itibar etmiyorlar. Aslında duyurular kısmına genel olarak bakılsa orada gerekli olan bütün yolları takip etseler bu gibi sıkıntılarla karşılaşmayacaklar. Öğrencilerin problemleri kalmasın diye çağrı merkezi kurma girişimine başladık. Olması gereken durum budur. Üniversiteler artık bu şekle dönüşüyor" şeklinde konuştu.

Çağrı merkezinin işleyişi hakkında bilgi veren Durak, "Bu proje benden önceki daire başkanıyla konuşuluyordu ve benden önce ayaklandı. Ben geldikten sonrada hızlı bir şekilde uygulamaya konuldu. Çağrı merkezini arayan öğrenciler olduğu zaman orada hızlı bir yönlendirme yapacağız. Öğrenciyseniz 1’i, akademisyenseniz 2’yi tuşlayın gibi olacak. Onun arka planında da soracağı sorular genel itibariyle basit olan kısımda cevaplanması gerekenleri cevaplayacağız. Onun dışında kalan soru varsa operatöre bağlanıp ilgili kişiyle görüşüp bilgi alacaklar" ifadelerini kullandı.

Durak, sistemin devreye girmesiyle birlikte şikayetlerin azaldığının altını çizerek, "Biz bu bilgiyi web sayfasına da atacağız. Özellikle ders kayıtları, mezun pozisyonuna geldiğimizde ne yapmamız gerekli gibi soruların bir kısmını web sitesine yerleştirdik. Tabi ki bu yeterli değil, zenginleştireceğiz. Görevde kaldığım sürece iyi şeyler yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.



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İHA