İnönü Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu

İnönü Üniversitesi Stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Mehmet Fendoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Rektör Danışmanları Prof. Dr. İlhan Erdem, Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. Hakan Erkuş, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Ömer Çelik, akademik, idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı.

İnönü Üniversitesinin 3 yerleşkede 40 bin gence eğitim hizmeti veren köklü bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Kızılay “Üniversitemizde 47 farklı ülkeden bin 174 yabancı uyruklu öğrencimizin yanı sıra, 18 yabancı uyruklu öğretim elemanı bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında İnönü Üniversitesi aynı zamanda bir dünya üniversitesidir. Ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirecek ve 2071 vizonunu da belirleyecek gençler yetiştiriyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlıktan eğitime, ekonomiden siyasete, tarımdan bilişime, sosyal bilimlerden mühendislik alanlarında gençlerimizi hayata hazırlıyoruz.” dedi.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör Kızılay şunları söyledi:

“Köklü geçmişi, akademik başarısı ev sahip olduğu vizyonuyla sadece Türkiye’de değil, artık dünyada da adından söz ettiren bir üniversiteden mezun olmaktasınız. Bugüne kadar aldığınızı eğitim ve sonucunda hak ettiğiniz diploma ile hem kendi geleceğinizi hem de ülkemizin geleceğini inşa edeceksiniz. Sahip olduğunuz bilgi birikimi ile yetinmeyi okuyarak, araştırarak ve hocalarınızın tecrübe ve tavsiyeleri doğrultusunda yarınlara ulaşabilirsiniz.”

Rektör Kızılay, öğrencilere “Sizler zorlu bir eğitimden geçtiniz. Okuduğunuz program sizlere bir mesleği kazandırmaya çalıştı. Ama bunlardan daha önemlisi üniversitede kendinizi tanıdınız. Üniversite eğitimi sizlere sorumluluk almayı, zor zamanlarda doğru kararlar alabilmeyi de öğretti. Sadece derslerinizde değil, ders dışındaki sosyal ilişkilerinizde, topluluk etkinliklerinde ve diğer faaliyetlerinizde toplumun güçlü bir parçası oldunuz.” şeklinde konuştu.

Öğrenci velilerine de seslenen Rektör Kızılay ailelerin her birinin çocukları için önemli fedakârlıklar yaptıklarını belirterek fedakâr velilere şükranlarını sundu.

Konuşmasında akademik personele de yer veren Rektör Kızılay “Hayatlarının en hassas döneminde sizlere teslim edilen bu gençleri, eğitimleri süresince bilgi ile donattınız. Öğrencilerimizi bilinçli, kültürlü, analitik düşünebilen, kararlarında bilimsel bilgi ve yöntemleri esas alabilen bireyler olarak yetiştiren siz değerli hocalarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Son olarak konuşmasını mezun olan öğrencilere yönelik yapan Rektör Prof. Dr. Kızılay “Bugün mezun oluyorsunuz. Bundan sonraki yaşamınızda sizi bekleyen güçlükleri, buradan aldığınız eğitim ve edindiğiniz yaşam tecrübesiyle aşacağınıza inanıyorum. Hepinize cesaretle başladığınız bu yolda, başarılar, mutluluklar dilerim. Bugünü, bir ayrılık olarak görmeyin. Hayatta başarılarınızı bizlerle paylaşın, üniversitenizi sık sık ziyaret edin. Bizim için en büyük ödül, sizlerin başarısı ve mutluluğudur. Bu duygularla hepinize mutlu ve hayırlı bir gelecek diliyor, sevgi ve selamlarımı sunuyorum.” şeklinde sözlerine son verdi.

Rektör Kızılay’ın konuşmasının ardından lisans, ön lisans, uzaktan eğitim ve yabancı uyruklu öğrenciler arasında dereceye giren öğrencilere Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MHP Milletvekili Mehmet Fendoğlu ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay tarafından ödülleri verildi.

Törende konuşan İnönü Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında lisans düzeyinde üniversite birincisi olan Hukuk Fakültesi öğrencisi Muhammed Çancı, törende konuşma yaparak başarısız olmaktan asla korkulmaması gerektiğini, en büyük başarıların başarısız olma özgürlüğünden geldiğini söyleyerek şunları kaydetti:

“Eğer bugün bu donanımlarla mezun oluyorsak şüphesiz burada en büyük paylardan biri bizler için son derece yakın ve ulaşılabilir olan hocalarımızındır. Her zaman arkamızda hissettiğimiz değerli hocalarımıza tüm öğrenci arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Resmi törenin ardından öğrenciler ünlü Popçu Gökhan Tepe’nin şarkılarıyla eğlendi. Gökhan Tepe birbirinden güzel şarkılarını İnönü Üniversitesi öğrencileriyle birlikte seslendirdi.

İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat Gökhan Tepe’ye çiçek takdim etti.

Konser sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Haber: Kübra Yılmaz- Hatice Yetmen- Elif Tilbaç- Habibe Ödemiş- Çiğdem Erhan- Aslıhan Sezek- Edanur Baytak / İNÜHaber

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)