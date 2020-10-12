Eğitim-44:
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14 Ekim 2020 Çarşamba 10:53

Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Yazıhan İlçesindeki Okulları Ziyaret Etti

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Yazıhan İlçesindeki Öğretmen ve Öğrencileri Okullarında Ziyaret Etti.

Malatya Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Yazıhan İlçesindeki Okulları Ziyaret Etti
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Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay Yazıhan İlçesine ziyarette bulunarak, İlçedeki öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadun Kılınç’tan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, İlçede bulunan Sürur Abdurrahman Serttaş İlkokulu, Tecirli İlkokulu, Yeniköy Abdurrahman Serttaş İlkokulu ve Yazıhan Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret ederek, yüz yüze eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Yüz yüze eğitimin olumlu sonuçları ve öğretmenlerimizin pandemi sürecinde ülkemize ve ilimize yapmış oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, öğretmen ve öğrenciler ile bir süre sohbet etti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay ziyaret ettiği okullarda, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un başlatmış olduğu ‘Öğretmenim Doğaya da Nefes Ol’ etkinliği kapsamında öğretmen ve öğrenciler ile birlikte okullarda fidan dikti.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay ayrıca ‘Okulum Temiz’ belgesi almaya hak kazanan okulların belgelerini takdim ederek, okul idarecilerini ve öğretmenleri tebrik etti.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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