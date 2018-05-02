Malatya TED Koleji Arapgir’de kitap dağıttı

Malatya TED Koleji öğrencilerinden Burak Bayındır tarafından organize edilen programda ilçede eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Koru İlkokulu ve Arapgir Hami Aydınlar Anadolu Lisesi’ne kitap hediye etti. Öte yandan Mehmet Akif İlkokulu ve Arapgir İmam Hatip Ortaokulu’na verilmek üzere de Arapgir Belediyesi’ne kitap bırakıldı.

TED kolejinin öğrencileri daha sonra, öğretmenleri Sabri Dündar ve Esengül Gökçe gözetiminde Koru Mahallesi, Berenge Mahallesi ve Emiroğlu Konağını da gezdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)