Eğitim-44:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 10:06

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bin 45 öğrenci alacak

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Malatya Turgut Özal Üniversitesine 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı için bin 45 öğrenci alacağız” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bin 45 öğrenci alacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Nisan tarihinde müjdesini verdiği ve Malatya’da mevcut Tarcan Yerleşkesine kurulan Turgut Özal Üniversitesi’nde yapılan düzenlemeleri hakkında bilgi veren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin 2018-2019 eğitim öğretim yılına hazır olduğunu ve bu yıl için bin 45 öğrenci alacaklarını belirterek,” 2 buçuk hafta önce üniversiteye giriş sınavı ÖSYM tarafından yapıldı. Önümüzdeki haftalarda bu sınavın sonucu açıklanacak. Sınavın sonucu açıklanır açıklanmaz, Malatya Turgut Özal Üniversitemiz fakülte ve Meslek Yüksek Okullarımıza bin 45 öğrenci alacağız. Fakülte ve okullarımız hazır. Zaten bu fakülte ve okullarımız İnönü Üniversitesinin fakülte ve okullarından ayırarak, bölerek kurduğumuz için Turgut Özal Üniversitesini eğitim öğretimde, öğrencilerin kaydında ve hali hazırdaki fiziki yapıda hiçbir problem söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Yeni üniversitenin 11 fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunu ayırdıklarını ve bunlara ek, olarak ta enstitü ve, 3 tanede fakülte kurduklarını belirten Kızılay,” Rektörlüğü de Ziraat ve Su ürünleri fakültesine kurduk. Bu kampüs İnönü Üniversitemizin Battalgazi Kampüsüydü. Şimdi ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi kampüsü oldu. Üniversitenin bütün birimlerini vekaleten kurduk. Turgut Özal Üniversitesine Prof. Dr. Orhan Gündüz’ü rektör yardımcısı olarak atadım. Üniversitenin rektörü atanıncaya kadar ben kurucu rektörlüğünü yapıyorum” ifadelerinin kullandı.

Turgut Özal Üniversitesine herkesin destek vermesi gerektiğini ifade eden Kızılay,” Yeni bir üniversite kurmak büyük bir bütçe, geniş bir alan gerektiriyor. Bundan sonrası başta Turgut Özal Üniversitesinin rektörü olmak üzere, şehrimizin, valimiz, büyükşehir belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, diğer kamu kuruluşlarımız ve şehrimizin iş adamları da bağış yapacaklar ki yeni üniversitemiz yeni aktivitelere devletin verdiği bütçeye ek bağışlarla da genişlesin büyüsün. Bu konsensüsle üniversite gelişecek. Fakülteler kurulacak bunun içinde zamana ihtiyaç var. Henüz bir bütçe almış değiliz ama alacağız. Çünkü ek bütçeye ihtiyacımız var. Kampüs içi yollarının acilen yapılmasına ihtiyacımız var. Üniversitenin amblemi için yarışması açacaklarını belirten Rektör Kızılay, “Üniversitenin amblemi seçildikten sonra tüm okullarımızdaki levhaları değiştireceğiz. Onun için okullarımızda İnönü üniversitesi amblemi ve ismi var. Bunu değiştirmekte acele etmemize gerek yok, tekrar tekrar masraf yapmaya gerek yok. Logo kesinleşince hepsini değiştireceğiz” diye konuştu.



İHA
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