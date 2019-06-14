Malatya Valisi Baruş, Sınava Girecek Olan Öğrencilere Başarılar Diledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, haftasonu tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için alınan tedbirleri hakkında bilgi verip, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş'un basın açıklaması;

"Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tüm yurtta olduğu gibi ilimizde de bu hafta sonu yapılacaktır.

Huzur ve güven ortamı içerisinde bir sınav yapılabilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarımızca gerekli bütün tedbirler alınmıştır.

Saygıdeğer Malatya halkının sınav süresince sınavların yapıldığı okullara yakın konutlarda ve iş yerlerinde her türlü gürültü kirliliğine ve sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılmasına yol açacak davranışlarda bulunulmasına imkân vermemesi; araçlarıyla seyir halindeyken cadde ve sokaklarda yüksek sesli müzik ve klakson çalmaması son derece önem arz etmektedir.

Bu vesileyle, sınava girecek olan bütün öğrencilerimize ve görevli personelimize üstün başarılar diliyor, oluşturacakları sükûn ortamı ile öğrencilerimize katkı sağlayacak olan değerli halkımıza teşekkür ediyorum."

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)