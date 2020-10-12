MTÜ Akademik Açılış ve İşadamı Çalık’a Fahri Doktora Takdim Töreni Yapıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a fahri doktora unvanı takdim edildi. Fahri Doktora unvanını sunan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ülkemizin ekonomik, sosyal ve eğitim alanlarında kalkınması ve gelişmesi için yaptığı çalışmalar ve tekstil, inşaat ve enerji alanlarında yaptığı hizmetlerle Türk eğitim camiasına sunduğu katkılar nedeniyle Ahmet Çalık’a teşekkür etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı açılış töreninde Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a fahri doktora unvanı takdim töreni pandemi nedeniyle aynı anda Battalgazi yerleşkesi ile İstanbul’da online olarak üniversitenin kendi sistemi üzerinden gerçekleşti.

-“Geçen Yıl 1 fakültemiz faaldi, bu yıl 4 fakültemiz ilk öğrencilerini aldı”

Konuşmasına şehit ve gazileri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 8. Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal’ı rahmet ve şükranla anarak başlayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Bu yıl 5’i faal olan 6 fakülte, 2 yüksekokul, 1 enstitü, 9 meslek yüksekokulu, 11 araştırma ve uygulama merkezi olmak üzere 29 akademik birimimiz ile 8 ayrı yerleşkemiz de eğitim ve akademik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bugün Malatya’mız, bölgemiz ve en önemlisi Türkiye’miz adına çok mutluyuz. Kuruluşumuzun birinci yılında 1 fakültemiz, Ziraat Fakültemiz ve bağlı 2 lisans bölümümüz vardı. Bugün ikinci yılımız da faal olan 5 fakültemiz var ve bağlı 16 bölümümüz bulunuyor. Bu yıl akademik yılımıza Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk öğrencilerini alarak eğitim ve akademik faaliyetlerine başladılar. Ve geçtiğimiz yıl kayıt yaptıran 82 olan lisans öğrenci sayısı bu yıl 550 oldu. Bunun 82’si ise Tıp Fakültesi öğrencimiz. Ülkemizin geleceği için çok önemli gördüğümüz Meslek Yüksekokullarımız içinde her türlü desteği veriyoruz. Geçtiğimiz yıl önlisans için kayıt yaptıran öğrenci sayımız Bindi, bu yıl bin 400 civarında. Her alanda, her yönde, her zeminde büyüyen, gelişen bir üniversiteyiz. Gelişime açık dinamik yapımızla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine güvenle bakıyoruz.

Bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığına inanıyoruz, üretilen bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunmak, bilgiyi üretime dönüştürmek misyon ve vizyonumuzun temelidir. Çünkü bizim ülkemize, milletimize, gönül coğrafyamıza, bölgemize ve Malatya’mıza dair sorumluluklarımız var. Üniversitemiz; geliştireceği ve uygulayacağı projelerle ulusal ve uluslararası marka bir üniversite olacaktır. Tüm yönetici, öğretim elemanı ve öğrenci kadrosu buna hazırdır. Buradan üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, Turgut Özal ismini kendi memleketinde ölümsüzleştiren, her aşamada tensip ve takdirleri ile desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanımızın kıymetli destek ve katkıları ile 2 yılda üniversitemiz çok hızlı gelişti ve kentimizin bir markası oldu. Yine her alanda destek ve katkısını esirgemeyen YÖK Başkanımız Sayın Yekta Saraç’a teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

-“Eğer dünya beşten büyüktür diyebiliyorsak bu yerli ve milli üretimimizdendir”

Rektör Prof. Dr. Karabulut özetle şunları söyledi, “Covid-19 süreci bize gösterdiki, üretebilirsen ayakta kalırsın, üretebilirsen küresel salgınla baş edebilirsin, üretebilirsen güvenliği sağlayabilirsin. Güvenli gıda üretemezsen, halkın sağlık güvenliğini sağlayamazsınız. Güvenli gıda, savunma sanayi kadar halkın can güvenliği için önemlidir. Tarım arazilerimizi korumalıyız, tarımsal üretimimizi arttırmalıyız. Şu hususu asla unutmamalıyız; eğer dünya beşten büyüktür diyebiliyorsak bu yerli ve milli üretimimiz, yerli ve milli duruşumuz sayesindedir. “

-“ Vefa ülkemize ve Malatya’ya hizmet edenler için Beydağ’ı gibi arkasında dimdik durmaktır.”

Öğrencilere, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi, sizleri bugün için değil, yaşayacağınız dünya için hazırlayacak. Kendi dünyanızı kendiniz kuracaksınız. Kendi tarihini ve öz değerlerini iyi bilmeli ve evrensel değerleri yakalamalısınız. Ülkemizin kuruluş dinamiklerini asla unutmayın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve silah arkadaşlarının mücadelesini asla unutmayın.” mesajını veren Rektör Prof. Dr. Karabulut, “İnsanoğlunun en yüce duygularından birinin vefa olduğuna inanıyorum. Vefa ülkemize ve Malatya’ya hizmet edenler için Beydağ’ı gibi arkasında dimdik durmaktır. Sayın Ahmet Çalık, sadece Malatya ve ülkemiz için değil, gönül coğrafyamızdaki gençler içinde örnek bir kişilik, örnek bir girişimcidir. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından Sayın Ahmet Çalık’a Türkiye ekonomisine ve eğitim alanında yaptığı hizmetlerle Türk Eğitim Dünyasına verdiği katkılar dolayısıyla ‘fahri doktora’ unvanı takdim edilecek olması aslında gecikmiş olan bir eksikliği gidermektir. Malatya’mıza, ülkemize ve gönül coğrafyamızda yapmış olduğu hizmetler için Sayın Ahmet Çalık’a, teşekkür ediyoruz. İnanıyorum ki, Ahmet Çalık’ın açmış olduğu girişimcilik yolunda binlerce gencimiz gururla bayrak yarışana girecektir.” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Karabulut sözlerini şu şekilde tamamladı, “Türkiye'nin istikrarını, birliğini bozmaya, barışa, huzura ve bölünmez bütünlüğüne zarar vermeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülkemizin istikbali ve istikrarı için mücadele eden güvenlik güçlerimizin yanında, akademisyenlerimiz de ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için bilimsel çalışmaları ile mücadelenin içinde olacaktır.”

Rektör Prof. Dr. Karabulut’un konuşmasının ardından İşadamı Ahmet Çalık’a cübbe ve fahri doktora takdim edildi.

-Çalık Holding yönetim Kurulu Başkanı Çalık’ın konuşması

Ahmet Çalık, 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Dersinde öğrencilere girişimcilik alanındaki tecrübelerini ve tavsiyelerini aktardı.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, “Öncelikle Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından şahsıma tevdi edilen fahri doktora unvanını almaktan büyük onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Tarihi doğası ve kültürel zenginlikleri ile öne çıkan memleketim Malatya’nın değerlerine değer katan Malatya Turgut Özal Üniversitesinin gelecek nesillerin yetişmesinde önemli bir rol oynadığına ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Bu vesileyle hayatımda önemli bir yeri olan, bizim jenerasyonda önemli bir yeri olan ve bu üniversiteye de adı verilen, ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynayarak Türk halkının kalbinde müstesna bir yer edinen hemşerimiz merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı şahsım, girişimciler ve ülkem adına büyük bir minnetle ve rahmetle anıyorum.” dedi.

-“Aşının dünya lideri ülkemizdi”

İşadamı Ahmet Çalık, “Dünyada daha önce deneyimlemediğimiz olağanüstü bir yıl geçiriyoruz. Covid-19 salgını ile eğitimde ilk kez küresel ölçekli etkilenme söz konusu oldu. Bugünde Malatya Turgut Özal Üniversitemizin kendi sistemi ile bu yayını yapmamız ve bu konuda bir ilk olmalarından dolayı da sayın rektörümüzü ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu salgında bütün dünya Covid-19 için aşı geliştirmeye yoğunlaştı. Bizim üniversitemizde yoğunlaştı. Dünyada ilk aşı uygulaması Osmanlı döneminde 1720’lerde çiçek aşısı ile başladı. O dönemde aşının dünya lideri ülkemizdi.” şeklinde konuştu.

-“ Malatya Turgut Özal Üniversitesi öncülük ve girişimcilik yaptı”

Uzun yıllar tifo ve klora aşılarının dünyanın Türkiye’den temin ettiğini belirten Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çalık şöyle konuştu; , “Biliyoruz ki üniversitelerin amacı eğitim olduğu kadar bilim ve teknolojiyi geliştirmektir. Bilim ve teknolojinin gelişmesi demek o ülkenin bağımsızlığı ve kalkınması demektir. Ülkemizin kalkınması için yerli ve milli atılımları yapacak olan yeni kuşaklar sizlersiniz. Bizlerde bu konuda üzerimize düşen görevleri severek ve yılmadan yerine getireceğiz. Pandemi süresince öğrenciler geleneksel eğitim ortamlarından uzaklaştı. Uzaktan çalışma, uzaktan eğitim ve dijital okur-yazarlık hayatımızın gerçeği oldu. Çoğu ülke uzaktan eğitime hazırlıksız yakalanırken ülke olarak eğitimde dijital iletişim sürecine çok hızlı adapta olduk ve bu süreci çok başarılı bir şekilde yönettik. Bu noktada vurgulamak isterim ki, birçok değerli üniversitemiz gibi Malatya Turgut Özal Üniversitesi de uzaktan eğitim konusunu ilk yapan öncü başarılı, rol model okulların başından gelmektedir. Ve bugün Malatya Turgut Özal Üniversitemizin yazmış olduğu bu yazılımı Türkiye’deki başka üniversitelerimizde kullanacaktır. Bu konuda Malatya Turgut Özal Üniversitesi öncülük ve girişimcilik yaptı. Sayın rektörümüzü ve emeği geçenleri bu hızlı dönüşümlere imza attıkları için kutluyorum.” diye konuştu.

-“ Bu süreç bize krize hazırlıklı olmanın ve girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi”

İşadamı Çalık, İçinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle iş dünyası olarak bizlerin de büyük dönüşüm yaşadığı bir dönemdeyiz. Önümüzdeki dönemde iş modellerinin değişeceğini, bazı sektörlerin dönüşeceğini ve bazı sektörlerin çok daha fazla ön plana çıktığını, bu değişim, teknoloji ve dijitalleşmenin ön plana çıktığını somut bir şekilde gösterdi. Bu süreç bize krize hazırlıklı olmanın ve kriz döneminde girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Tüm sektörler bu kriz döneminde farklı şekillerde ve farklı seviyelerde etkilendiler. Bizde Çalık Grubu olarak krizin ilk günlerinde krizin olası etkilerini doğru analiz etmeye odaklandık.” Şeklinde konuşarak 2020-2021 akademik yılın Malatya Turgut Özal Üniversitesi mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

Törende Tıp Fakültesi Öğrencisi Dila Gönül Coşkun öğrencinler adına konuşma yaparak, “Bizler, Malatya Turgut Özal Üniversitesi öğrencileri, umut vadeden her yarın için umut veren gençler olarak yetişeceğiz. Burada olmaktan mutluyuz ve gururluyuz. Yürüdüğümüz yolda bizi asla yalnız bırakmayan ailelerimize, değerli hocalarımıza, bize verdiği ve vereceği bütün fırsatlar için de Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)