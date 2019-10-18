MTÜ Öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları Anlatıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Tarım Yerleşkesindeki Konferans Salonu’nda TÜBİTAK tarafından Yenilikçi ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği- Bireysel Genç Girişimci Programı uygulaması anlatıldı.

-“ Teknik ve mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz”

2019 yılı Bireysel Genç Girişimci uygulayıcı kuruluşlarından olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen eğitim çalışmasının açılışında konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bizler, öğrencilerimizin yol göstericisiyiz, öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimiz öğrencilerimizin başarıları için projelerine destek veriyorlar. Şuanda Ziraat Fakültemiz burada, ilçelerimizdeki meslek Yüksekokullarımız bizim için ayrıca değerli. Teknik ve mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi.

-“Gayretlerinizi girişimcilikle gösterin”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Öncelikle bir kariyer yapmak için, bir işe girmek için veya yapılan gayreti girişimcilikle gösterdiğiniz takdirde inanın yarınlarınız çok daha üretken bir şekilde ilerleyecek. Sevgili öğrencilerime verdikleri ve verecekleri destekler için bütün akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kuruluş ve kurumsal çalışmalarını sürdüren üniversitemiz gün geçtikçe oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da üniversite-sanayi buluşması kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün üniversitemizde konferans verecek. Üniversite olarak hem öğrencimizin, hem bu alanda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarımızın yanında, hem de sanayicilerimizin yanında olacağız. Öğrencilerimize her zaman destek vereceğiz” diye konuştu.

TÜBİTAK ‘Bireysel Genç Girişimci’ Bilgilendirme etkinliğinde Proje Uzmanı Nesrin Demircioğlu ve Bilgisayar Mühendisi Adem Özsefil öğrencilere uygulama hakkında bilgilendirmede bulundular.

Öte yandan, MTÜ Ziraat Fakültesi Amfi Salonunda düzenlenen toplantıda ise Öğretim Görevlisi Harun Bayer tarafından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)