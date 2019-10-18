Eğitim-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Ekim 2019 Cuma 14:02

MTÜ Öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları Anlatıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları konusunda iki ayrı eğitim çalışmasında bilgilendirme yapıldı. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Yapılan gayreti girişimcilikle gösterdiğiniz takdirde inanın yarınlarınız çok daha üretken bir şekilde ilerleyecek” dedi.

MTÜ Öğrencilerine TÜBİTAK Proje Uygulamaları Anlatıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Battalgazi Tarım Yerleşkesindeki Konferans Salonu’nda TÜBİTAK tarafından Yenilikçi ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği- Bireysel Genç Girişimci Programı uygulaması anlatıldı.

-“ Teknik ve mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz”

2019 yılı Bireysel Genç Girişimci uygulayıcı kuruluşlarından olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen eğitim çalışmasının açılışında konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen'e teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bizler, öğrencilerimizin yol göstericisiyiz, öğretim üyesi ve öğretim görevlilerimiz öğrencilerimizin başarıları için projelerine destek veriyorlar. Şuanda Ziraat Fakültemiz burada, ilçelerimizdeki meslek Yüksekokullarımız bizim için ayrıca değerli. Teknik ve mesleki eğitimi önemsiyor ve destekliyoruz.” dedi.

-“Gayretlerinizi girişimcilikle gösterin”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Öncelikle bir kariyer yapmak için, bir işe girmek için veya yapılan gayreti girişimcilikle gösterdiğiniz takdirde inanın yarınlarınız çok daha üretken bir şekilde ilerleyecek. Sevgili öğrencilerime verdikleri ve verecekleri destekler için bütün akademisyenlerimize şimdiden teşekkür ediyorum. Kuruluş ve kurumsal çalışmalarını sürdüren üniversitemiz gün geçtikçe oldukça önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 23 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’da üniversite-sanayi buluşması kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün üniversitemizde konferans verecek. Üniversite olarak hem öğrencimizin, hem bu alanda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarımızın yanında, hem de sanayicilerimizin yanında olacağız. Öğrencilerimize her zaman destek vereceğiz” diye konuştu.

TÜBİTAK ‘Bireysel Genç Girişimci’ Bilgilendirme etkinliğinde Proje Uzmanı Nesrin Demircioğlu ve Bilgisayar Mühendisi Adem Özsefil öğrencilere uygulama hakkında bilgilendirmede bulundular.

Öte yandan, MTÜ Ziraat Fakültesi Amfi Salonunda düzenlenen toplantıda ise Öğretim Görevlisi Harun Bayer tarafından TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı bilgilendirme toplantısı yapıldı.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.




Reklam İçin İletişime Geçiniz
İlgili Galeriler
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı 5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı
Rektör Karabulut, “Yurt yapılınca kız öğrenciler eğitime devam etti” Rektör Karabulut, “Yurt yapılınca kız öğrenciler...
Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat...
Fatih Anadolu Lisesi Çok Şanslı Fatih Anadolu Lisesi Çok Şanslı
Geleceğe İnanan Güçlü ve Başarılı Bireyler Yetişmesini Sağlayacak Olan Sizlersiniz Geleceğe İnanan Güçlü ve Başarılı Bireyler...
Hizmet içi eğitimlerin amacı kişinin yenilemesi ve güncellemesidir Hizmet içi eğitimlerin amacı kişinin yenilemesi...
Yukarı Çık
banner687
banner691

5. Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri Başladı
Malatya Valiliğinin desteğiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde kamu kurum ve kuruluşların...

Haberi Oku