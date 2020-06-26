MTÜ Tıp Fakültesine 80 öğrenci alınacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tıp Fakültesi ile birlikte yeni 3 fakültenin ve yeni 1 meslek yüksekokulunun bu yıl ilk defa öğrenci alımı yapacağını bildirerek, “Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan ve her zaman desteklerini veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a ve YÖK Üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi. Rektör Karabulut, “Geçen yılki öğrenci kontenjanımız 1.170’di, yeni fakülte ve programlarımıza verilen ek 920 kontenjanla birlikte bu yıl Malatya Turgut Özal Üniversitesi yaklaşık 2 bin yeni öğrenciyi kaydedecek” dedi.

-Tıp Fakültesine 80 öğrenci alınıyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşunu sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve tasvipleri ile, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç ve YÖK Üyelerimizin kıymetli destekleriyle Kuruluş Kanunu 16 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Tıp Fakültemize bu yıl 80 öğrenci alınıyor. Kuruluşumuzun ikinci yılında Tıp Fakültemizin açılmasının mutluluğunu yaşarken, yine kuruluşumuzun ikinci yılında Tıp Fakültemize öğrenci alacak olmanın da ayrı bir gururunu TÜM Malatyalı hemşehrilerimle birlikte yaşıyoruz. Bu gelişme sadece üniversitemiz için değil, bölgemiz için, Malatya’mız için çok önemli bir gelişmedir. Anadolu’da yeni bir üniversite olarak güçlü adımlarla uluslararası üniversite olma hedefine bir adım daha yaklaştık.“ dedi.

-“3 fakültemizi 1.5 yılda hazır hale getirdik ve 12 bölüme ilk öğrenciler alıyor”

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Kuruluş Kanunumuzda yer alan ve 1.5 yıl içinde hem akademik kadrosunu, hem de teknik alt yapısını hazır hale getirdiğimiz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin 5 Bölümüne 180, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin 5 bölümüne 250, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesinin 2 Bölümüne 60 öğrenciyi bu yıl ilk defa alıyoruz. Kuruluş kanunumuzda bulunan 3 yeni fakültemizi toplam 12 bölümü ile birlikte 2. yılımızda tamamen aktif hale getirmiş olduk. Yine üniversitemizin kuruluşunda öğrencisi bulunan tek fakülte olan Ziraat Fakültemizin 2 olan aktif bölüm sayısını da 3’e çıkartarak, Tarım Ekonomisi Bölümüne de bu yıl 30 öğrenci alıyoruz. Kuruluşu Mart 2020’de gerçekleşen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu da 3 ayda hazır hale getirilerek Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programına bu yıl 30 öğrenciyi alıyoruz. Akçadağ MYO’da yeni 2 program, Doğanşehir Vahap küçük MYO’da yeni 1 program, Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO’da yeni 1 program ve Arapgir MYO’da yeni 4 programa bu yıl öğrenci alımını yapacağız. Meslek Yüksekokullarımızda 10 yeni programı daha aktif hale getirerek ilk öğrencilerimizi almış olacağız. Geçen yıl Meslek Yüksekokullarımızda 30 programa öğrenci alınmıştı, bu rakama 10 yeni programı daha eklemiş bulunuyoruz. Üniversitemiz kurulurken aktif olan tek fakülte olan Ziraat Fakültesi’nin 2 bölümü bulunuyordu. Bugün 5 fakültemiz aktif ve 16 bölüme öğrenci alıyoruz. Sağlık Bilimleri Fakültemizi de önümüzdeki yıl öğrenci alması için başlayan çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

-“ Özal’ın ismine yakışan üniversite için kısa sürede alt yapımızı oluşturmaya başladık”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, üniversitemizin kuruluş müjdesini 17 Nisan 2018’de kamuoyu ile paylaşırken, ‘Turgut Özal’ın ismini memleketinde yaşatmak için’ ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a merhum Özal’ın ve Malatya’nın ismini taşıyan üniversitemize her fırsatta vermiş olduğu çok değerli destekleri için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Çünkü Özal’ın ismine yakışan üniversite için kısa sürede alt yapımızı oluşturmaya başladık. Her zaman üniversitemizin yanında olan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç’a, Malatya’mızın değerli milletvekillerine, Valimiz Aydın Baruş’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e, Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odasına, Malatya ESOB’a, Ticaret Borsasına, tüm STK’larımıza, Malatyalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. “

YENİ FAKÜLTELERİN BU YILKİ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin bu yıl açılacak ve ilk öğrencilerini bu yıl alacak olan fakülteler, bölümleri ve meslek yüksekokullarının yeni programları şu şekilde:

TIP FAKÜLTESİ

-Tıp Fakültesi: 80

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

-Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü: 40

-Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü: 40

-Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü: 30

-Konaklama İşletmeciliği Bölümü: 30

-İşletme Yönetimi Bölümü: 40

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü: 50

-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü: 60

-Biyomühendislik Bölüm: 40

-İnşaat Mühendisliği Bölümü: 40

-Yazılım Mühendisliği Bölümü: 60

SANAT TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

-Görsel İletişim Tasarım Bölümü: 40

-Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü: 20

ZİRAAT FAKÜLTESİ

-Tarım Ekonomisi Bölümü: 30

Sağlık Hizmetleri MYO - Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Programı: 30

Akçadağ MYO - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı: 30

Akçadağ MYO - Laborant ve Veteriner Sağlık Programı: 30

Arapgir MYO - Mekatronik Programı: 30

Arapgir MYO-Bilgisayar Programcılığı: 40

Arapgir MYO-Elektrik Programı: 40

Arapgir MYO – Seramik, Cam ve Çinicilik Programı: 30

Doğanşehir Vahap Küçük MYO- Sosyal Güvenlik Programı: 30

Hekimhan Mehmet Emin Sungur MYO - İç Mekan Tasarım Programı: 30

Yeşilyurt MYO- Otomotiv Teknolojisi Programı: 30

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)