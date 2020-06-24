MTÜ’de Covid-19 nedeniyle “E-Mezuniyet Töreni” düzenleniyor

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde 2019 - 2020 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreni ve Yavuz Bingöl konseri, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜ-UZEM) üzerinden 25 Haziran 2020 Perşembe günü Saat 14.00’de gerçekleştirilecek. Etkinlik aynı anda üniversitenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak aktarılacak.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Covid 19 ile mücadele ve tedbirler devam ediyor. Covid-19 bitmiş değil, her şey normale dönmüş değil, ülkemizde halen günlük binin üzerinde Covid-19 teşhisi konuluyor. İlk günkü gibi tedbirlerimizi almalı ve uygulamalıyız. Bu nedenle mezuniyet törenimizi uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden gerçekleştireceğiz. Genel de mezuniyet törenine öğrenciler aileleriyle birlikte katılır ve o mutluluğu üniversite ortamında yaşarlar. Bu kez biz sanal olarak velilerimizin evine gideceğiz, öğrencilerimizin evlerine konuk olacağız ve o mutluluğa ortak olacağız. Birincilerimiz yine kep takacak ve yine kep fırlatacaklar. Mezuniyet nedeniyle konserimizi sanatçımız Yavuz Bingöl verecek. Tüm Malatyalıları sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacak olan e-mezuniyet törenimize ve konserine bekliyoruz” ifadelerini kaydetti.

MTÜ e-mezuniyet töreni ve Yavuz Bingöl e-konseri 25 Haziran 2020 Perşembe günü Saat 14.00’den itibaren MTÜ’nün sosyal medyadaki şu hesaplarından canlı olarak yayınlanacak

www.youtube.com/c/MalatyaTurgutÖzalÜniversitesi

www.instagram.com/malatyaturgutozaledu

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)