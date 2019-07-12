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12 Temmuz 2019 Cuma 01:13

MTÜ’de Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcileri için uzaktan eğitim süreci başlatıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin (MTÜ) Sağlık Bakanlığı ile ilk protokolünü yaptığı Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi için başvurular alınıyor.

MTÜ'de Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcileri için uzaktan eğitim süreci başlatıldı
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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Malatya Turgut Özel Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi verilmesine dair protokol kapsamında ilk eğitim süreci başlatıldı. Bu kapsam da 18 Temmuz 2019 tarihine kadar üniversitenin www.uttkayit.ozal.edu.tr adresi üzerinden başvurular alınacak.

Eğitimler uzaktan eğitim sistemi üzerinden katılımcılara verilecek ve katılımcılar Sağlık Bakanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı oldukları takdirde belgeye sahip olabilecekler.

Türkiye’de Üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerinden mezun olmayan yada Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesi olmayan kişiler, ilaç firmaları tarafından istihdam edilemiyor ve yasal olarak ilaç tanıtımı yapamıyorlar.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi; “Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından yayınlanan 3 Temmuz 2015 tarihli “Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 01.01.2019 tarihinden itibaren ÜTT Yeterlilik Eğitimlerine en az ön lisans düzeyinde eğiteme sahip kişiler katılabilecektir. ÜTT Yeterlilik Eğitimleri için kayıtlar 08 – 18 Temmuz 2019 tarihleri arasında alınacaktır. Eğitimler 19 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak ve 25 Ağustos 2019 tarihinde sona erecektir. Eğitimini başarı ile tamamlayanların Eylül 2019 sonunda yapılacak ÜTT Yeterlilik Sınavı’na girebilmesi planlanmıştır. ÜTT Yeterlilik eğitimlerine kayıt olan kişilerin, eğitimini zamanında tamamlamak şartı ile 3 sınav hakkı vardır.”

Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi verilmesi protokolü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz arasında 24 Ocak 2019 tarihinde imzalanmıştı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne “Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi (ÜTT) Yeterlilik Eğitimi Yetkisi” verilen protokol, üniversitenin ilk “Uzaktan eğitim” projesi olurken, ÜTT’lere yönelik yeterlilik belgesi eğitimi, Üniversite tarafından uzaktan eğitim platformu üzerinden verilecek. Eğitimle ilgili tüm iş ve işlemler internet üzerinden uzaktan eğitim ile sağlanacak. Yapılacak sınavlarda başarılı olanlara “Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesi” verilecek.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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