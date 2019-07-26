MTÜ’de ÜTT Yeterlilik Eğitimleri için 2. dönem başlıyor

Türkiye’de üniversitelerin, ürün tanıtım temsilcisi yetiştiren bölümlerden mezun olmayan yada Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesine sahip olmayan kişiler, ilaç firmaları tarafından istihdam edilemiyor ve yasal olarak ilaç tanıtımı yapamıyorlar.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Malatya Turgut Özel Üniversitesi (MTÜ) Rektörlüğü arasında imzalanan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi kapsamında ikinci dönem kayıt süreci başlatıldı.

En az ön lisans düzeyinde eğiteme sahip kişilerin katılabileceği ve uzaktan eğitim sistemi üzerinden verilecek olan Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcilerine Yeterlilik Belgesi Eğitimi için 2. Dönem kayıtları 25 Temmuz - 26 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak, eğitimler ise 27 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak ve 29 Eylül 2019 tarihinde sona erecek.

Başvurular üniversitenin www.uttkayit.ozal.edu.tr adresi üzerinden alınacak. Sınavlarda başarılı olanlara “Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilcisi Belgesi” verilecek.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)