Eğitim-44:
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14 Mayıs 2021 Cuma 13:29

MTÜ’den Çevrimiçi Bayramlaşma Programı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programı Covid 19 pandemisi sebebi ile çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

MTÜ'den Çevrimiçi Bayramlaşma Programı
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Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program, Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ akademik ve idari personelleri ve MTÜ öğrencilerinin katılımları ile gerçekleşti. Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve üniversite üst yönetiminin de katıldığı online bayramlaşma, akademik, idari personelin ve öğrencilerin farklı saatlerde katılımıyla iki bölüm şeklinde gerçekleşti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin yerli ve milli yazılımlar ile geliştirdiği uzaktan eğitim sistemi MTÜ UZEM ile gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin ve ailelerinin bayramlarını tebrik ederek, “Bayramlar, birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve saygı kültürüyle yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan günlerdir. Biz büyük bir aileyiz, gönül ister ki geçmiş bayramlarda olduğu gibi siz öğrencilerimiz ile sevdiklerimizle bir arada coşkulu bayram kutlamaları yapalım, ancak tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen korona virüs salgını sebebiyle, bu bayramı evimizde geçirmek durumundayız. Tabi ki biliyoruz ki bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Hep birlikte bu sürecin üstesinde geleceğiz.” İfadelerine yer vererek birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.

Üniversitelerine olan özlemlerini belirten öğrenciler, bu birlikteliğin bir nebze de olsa bu özlemi giderdiğini belirterek, tekrar bir araya gelmek istediklerini belirterek Rektör Prof. Dr. Karabulut’a gerçekleştirmiş olduğu online programlar ve çalışmaları için teşekkür ettiler.

“El Ele Verirsek Her Türlü Zorluğun Ütesinde Geliriz”

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Sizler olmadan kampüsün tadı yok, ben de özlem ile sizler ile bir araya geleceğimiz günleri iple çekiyorum. Aynı şekilde tüm öğretim görevlilerimiz de öyle. Ama şartlar bizi de aşıyor. Sizlerin sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Ancak biliyoruz ki bizler çok güçlüyüz, el ele verirsek her türlü zorluğun üstesinden gelebiliriz. Bu anlamda Çocuklarımızın gençlerimizin sağlığını düşünerek aldıkları tedbirler ve süreç yönetimleri için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve Bilim Kurulu’na çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Tüm akademik, idari personelimiz ve öğrencilerimiz ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, dünyada barışa, huzura, güzel ve sağlıklı yarınlara vesile olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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