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27 Eylül 2020 Pazar 11:07

MTÜ’den “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından “Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu e-panel düzenleniyor.

MTÜ'den 'Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci” konulu e-panel
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un moderatörlüğünde gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanı Prof. Dr. Tomris Özben ile birlikte Dr. Öğretim Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz katılacak.

“Covid-19 Pandemisi ve Aşı Süreci İçin Güncel Yaklaşımlar” konulu e-panel MTÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi sistemi üzerinden 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14.00’de başlayacak ve üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak.

Panelde Covid-19 pandemisine yönelik aşı çalışmaları konusundaki güncel çalışmalar uluslararası laboratuvar tıbbı açısından değerlendirilecek.

-İtalya’dan katılacak

Prof. Dr. Tomris Özben e-panele İtalya’dan katılacak. Uzun yıllar Akdeniz Üniversitesinde çalışan Prof. Dr. Tomris Özben İtalya ve Zimbabwe Üniversitelerinde Doktora programlarında görev yapıyor.

Türkiye’nin biyokimya alanında giderek artan bilgi birikiminin evrenselleşmesi ve Türkiye’de yapılan çalışmaların uluslararası platformlarda temsil edilmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunan Prof. Dr. Tomris Özben halen Avrupa Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (EFLM) Başkanlığı görevini sürdürüyor. Prof. Dr. Özben, Balkan Klinik Laboratuvarlar Federasyonu (BCLF) Başkanlığı, Dünya Klinik Kimya ve Tıbbi Laboratuvarlar Federasyonu (IFCC), Kongre ve Konferans Komite Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Prof. Dr. Tomris Özben’in Covid-19 ve belirteçlerle ilgili yayınları da bulunuyor.

Yine panele konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Üyesi Şirvan Elmas Dal, Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Akbulut ve Dr. Öğretim Üyesi Ayten Gündüz’ünde Covid-19 pandemi süreci ile ilgili bilimsel çalışmaları bulunuyor.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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