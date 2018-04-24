Öğrencilerden çevre konulu sosyal sorumluluk projesi

Yazıhan Sürür Abdurrahman Serttaş İlk ve Ortaokulu öğrencileri "Çevreyi Hor Gören, Geleceği Zor Görür" ve "Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak" adını verdikleri bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdi.Okul öğrenci ve öğretmenleri...

Okul öğrenci ve öğretmenleri bu kapsamda Sürür’de ve Yazıhan’da geri dönüşüm noktasındaki eksikliklere dikkat çekmek, çevre konusunda farkındalık oluşturmak ve geri dönüşüm yoluyla atıkların ekonomiye katkı sunmasını sağlamak amacıyla okul yolunda bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Şerife Güçlü´nün günün anlam ve önemini ifade eden açıklaması ve öğrencilerin çevre andını okumasıyla başlayan yürüyüş mahalle halkının oldukça dikkatini çekti. Yürüyüş boyunca "Senin Evin Doğa, Tut Onu Bırakma" , "İleriyi Düşünün, Geri Dönüştürün" sloganları atarak ilerleyen öğrenciler, vatandaşlara broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Yürüyüş sonrasında Sürür yol ayrımında bulunan jandarma trafik kontrol noktasını ziyarete giden öğrenciler hem yol kenarında bulunan mahalle esnafına, hem jandarmaya ikramda bulunarak broşür dağıtımı yaptı.

İHA