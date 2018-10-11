Eğitim-44:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:26

Öğrencilere, sözde Ermeni soykırım iddiası ve gerçekleri anlatıldı

Malatya’nın Arapgir ilçesinde öğrencilere yönelik olarak düzenlenen konferansta "Sözde Ermeni Soykırım İddiası ve Gerçekler" konusu anlatıldı.

Öğrencilere, sözde Ermeni soykırım iddiası ve gerçekleri anlatıldı
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Malatya Valiliği tarafından düzenlenen ‘Ermeni Meselesi’ konferansları kapsamında Arapgir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliği ile konferans düzenlendi. Arapgir Hami Aydınlar Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik olarak düzenlenen ‘Sözde Ermeni Soykırım İddiası ve Gerçekler’ konulu konferansa konuşmacı olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İslam Hukuku Bilim Uzmanı Gülhan Haliloğlu katıldı. Yoğun katılımın olduğu konferansta konuşan Haliloğlu, sözde soykırım iddialarının yalan olduğunun belgeleri ile ortaya çıktığını belirterek, “Bizler hep yarın daha nasıl iyi insan olabiliriz dedik, bu uğurda gayret ettik. Bizim hayat görüşümüzde soykırım gibi lanetli bir fiile yer yoktur. Olsa olsa Tanrı katilliğine soyunanların fiili olabilir. Camiul ezdad bir milletiz. Mahluku, Hakk’ın sıfatı bilmişiz. Gönlü bol bir devlet olmuşuz, herkese yer vermişiz. Sahip olduğumuz değerlerin ışığında yürümüşüz. Ne kültürümüz ne mensubu olduğumuz medeniyet böylesi soykırım gibi bir lanetliğe asla izin vermez. Asırlarca aynı topraklarda, aynı şehirlerde, aynı mahallelerde yaşamız. Dünya devletleri ve milletleri içinde vicdanı en rahat olan bizim devletimiz ve bizim milletimizdir" ifadelerine yer verdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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