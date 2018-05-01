Öğrencilere STK’lar anlatıldı

Darende Kadınlar Derneği yönetimi, ziyaret ettiği Ayvalı Mahallesinde ilk ve orta dereceli okullarda öğrencilere sivil toplum kuruluşları hakkında bilgiler verdiler.

Dernek Başkanı Nuray Ateş ve beraberindeki yönetim kurul üyeleri, Ayvalı mahallesindeki ilk ve orta dereceli okullara yönelik ziyarette bulunarak Sivil Toplum kuruluşlarının önemini vurguladı. Öğrencilerle sohbet eden Ateş ve beraberindekiler öğrencilerden eğlen soruları da cevapladılar.

Nuray Ateş burada yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarının önemine değinerek devletin yükünü alan ve toplumun her kademesindeki bireylerine kadar inerek sorunların aşılmasına yardımcı olmak adına sivil toplam kuruluşlarının önemli kurumlar olduğunu söyledi. Ateş, dernek çalışmaları hakkında da öğrencilere bilgiler verdi.

Program sonunda ise dernek üyeleri tarafından öğrencilere hediyeler verildi.

İHA