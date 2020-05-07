Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti

Köşe yazarımız, Şair - Yazar ve İlkokul Öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş, Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde eğitime devam eden öğrencileri ile bağını koparmadı. Öğrencilerine İnternet üzerinden dersin yanı sıra kendi yazdığı hikaye ve masalları da anlatıyor.

Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğretmeni aynı zamanda şair - yazar Nilüfer Zontul Aktaş 'ın pandemi sürecinde evinde masayı, dolabı tahta olarak kullanıp ders anlatması öğrencilerinin çok hoşuna gitti. Ve hiçbir şekilde dersten kopmamasını sağladı. Tüm öğrencileri için de her yer tahta ve ders işleme alanı oldu.

İnternet üzerinden de aktif şekilde öğrencileri ile birlikte olan Aktaş onlara yazdığı hikaye ve masalları da anlatıyor. Görüşmelerinde öğrencilerini motive ediyor, mektuplar yazıyor.

Bu hassasiyeti gören ASELSAN’ın Malatya Yetkili Servisi Başaran İleri Teknolojileri Şirketi; Nilüfer öğretmenin öğrencilerine güzel bir jest yaptı. Evinde buzdolabı, sehpa, kapı vs eşyaları tahta gibi kullanımlarını, derslere verdikleri emeği takdir etmiş onlara yazı tahtası, silgi ve tahta kalemi hediye etti.

Başaran Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Melek Kızgın önderliğinde okul bahçesinde sosyal mesafe korunarak çocukların velilerine tahtalar takdim edildi.

Şirketin sosyal sorumluluk, eğitim gibi hassasiyetini kutluyoruz. Eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş'a ve minik öğrencilerine başarılar diliyoruz.

MGH - Özel Haber