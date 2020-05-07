Eğitim-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:09

Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti

Köşe yazarımız, Şair - Yazar ve İlkokul Öğretmeni Nilüfer Zontul Aktaş, Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde eğitime devam eden öğrencileri ile bağını koparmadı. Öğrencilerine İnternet üzerinden dersin yanı sıra kendi yazdığı hikaye ve masalları da anlatıyor.

Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner693
İlgili Galeriye Git

Hacı İbrahim Işık İlkokulu öğretmeni aynı zamanda şair - yazar Nilüfer Zontul Aktaş 'ın pandemi sürecinde evinde masayı, dolabı tahta olarak kullanıp ders anlatması öğrencilerinin çok hoşuna gitti. Ve hiçbir şekilde dersten kopmamasını sağladı. Tüm öğrencileri için de her yer tahta ve ders işleme alanı oldu.

İnternet üzerinden de aktif şekilde öğrencileri ile birlikte olan Aktaş onlara yazdığı hikaye ve masalları da anlatıyor. Görüşmelerinde öğrencilerini motive ediyor, mektuplar yazıyor.

Bu hassasiyeti gören ASELSAN’ın Malatya Yetkili Servisi Başaran İleri Teknolojileri Şirketi; Nilüfer öğretmenin öğrencilerine güzel bir jest yaptı. Evinde buzdolabı, sehpa, kapı vs eşyaları tahta gibi kullanımlarını, derslere verdikleri emeği takdir etmiş onlara yazı tahtası, silgi ve tahta kalemi hediye etti.

Başaran Şirketi Halkla İlişkiler Müdürü Melek Kızgın önderliğinde okul bahçesinde sosyal mesafe korunarak çocukların velilerine tahtalar takdim edildi.

Şirketin sosyal sorumluluk, eğitim gibi hassasiyetini kutluyoruz. Eğitimci yazar Nilüfer Zontul Aktaş'a ve minik öğrencilerine başarılar diliyoruz.

 

İlgili Galeriye Git


MGH - Özel Haber
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler İle Telekonferans Toplantısı Yaptı Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler İle Telekonferans...
24 Derslikli Sümer İlkokulu İnşaatı Protokolü İmzalandı 24 Derslikli Sümer İlkokulu İnşaatı Protokolü...
Büyükşehir, Uzaktan Eğitime Başladı Büyükşehir, Uzaktan Eğitime Başladı
Vali Baruş Necatibey Ortaokulu ve Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti Vali Baruş Necatibey Ortaokulu ve Kubilay Anadolu...
Erasmus+ Projesi Kapsamında Malatya'ya Gelen Öğretmenler Tatlı'yı Ziyaret Etti Erasmus+ Projesi Kapsamında Malatya'ya Gelen...
Büyükşehir’den Gençlere Sınav Ve Meslek Rehberliği Büyükşehir’den Gençlere Sınav Ve Meslek Rehberliği
Malatya Geneli Şubat Ara Tatili Uzatıldı Malatya Geneli Şubat Ara Tatili Uzatıldı
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İlimizdeki Okulların Onarımını Üstlendi Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları İlimizdeki...
Fendoğlu Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu Fendoğlu Öğrencilerin Karne Sevincine Ortak Oldu
Vali Baruş, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı Vali Baruş, Öğrencilerin Karne Heyecanını Paylaştı
‘Her Durakta Bir Anı Biriktirdim’ Projesi Kapsamında Gezi ‘Her Durakta Bir Anı Biriktirdim’ Projesi Kapsamında...
Vali Baruş, Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu ve Selçuk İlkokulunu Ziyaret Etti Vali Baruş, Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu ve Selçuk...
Eczacı Adayları Beyaz Önlüklerini Giydi Eczacı Adayları Beyaz Önlüklerini Giydi
Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği Eğitimi İçin 3. Dönem Beşeri Tıbbi Ürün Tanıtım Temsilciliği Eğitimi...
MTÜ’de öğrencilerle “Yüz yüze etkinliği” yapıldı MTÜ’de öğrencilerle “Yüz yüze etkinliği”...
Yukarı Çık
banner687
banner691

Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler İle...
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması...

Haberi Oku