Öğretmen Nilüfer Z. Aktaş, ''Çevre Dostluğu En Büyük İyiliktir''

Hacı İbrahim Işık İlkokulu üçüncü sınıf öğrencileri Yeni Öğretim yılının ilk gününde orman yangınları üzüntülerine parmak bastı. #İYİLİKÖNDERLERİ olarak, yürüyen ağaçlar oldular. Ve nice güzel tohum farkındalığı ile başladılar. Öğretmenleri Nilüfer Zontul Aktaş İyilik önderleri olarak birçok konuya dikkat çektiklerini söyledi.

Öğretmen Nilüfer Zontul Aktaş “Ağaç kostümleri ile yürüyen ağaç olan çocuklar el baskısı yaparak ve orman dostlarımız hayvanları yapıştırarak temsili ormanlar oluşturdular. Ağaç şiirleri şarkıları okudular. Oluşan sevgi ve farkındalık okulun ilk gününde mutluluk oldu. Ağaçları çevreyi seven bir nesil yetiştirmek bizim için en büyük kazanımdır. Etkinliğimize katılan müdürlerimize teşekkür ederiz. Çevre Dostluğu En Büyük İyiliktir.”

MGH - Özel Haber