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18 Mayıs 2021 Salı 14:35

Rektör Karabulut, 19 Mayıs Mesajı Yayımladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı yayınladı.

Rektör Karabulut, 19 Mayıs Mesajı Yayımladı
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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

"19 Mayıs 1919; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş, Türk milletinin kurtuluş müjdesidir. Bu nedenle Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan istiklal meşalesinin 102. yılını aynı mücadele ve aynı bağımsızlık duyguları içinde coşku ile kutluyoruz.

En zor şartlarda bağımsızlık ve özgürlük inancının bayraklaşarak Anadolu’nun her köşesinde dalga dalga yayılmasıdır 19 Mayıs 1919 tarihi.

Millî mücadelenin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919, bir milletin uyanışının ve millet iradesine dayanan tam bağımsız bir devletin kurulmasının sembolü, tarihimizdeki dönüm noktalarından biri, 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla başlayan, Amasya, Erzurum ve Sivas’tan tüm yurda yayılan, Milli Mücadeleyi başarıya taşıyan ruhtur.

İstiklal mücadelesinin başlangıcını simgeleyen 19 Mayıs’ın aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyet’i emanet ettiğimiz gençlerimize duyduğumuz güvenin bir göstergesi olmuştur.

Gençlik, bir milletin geleceğidir. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler.

Böylesine önemli bir tarihin gençlik bayramı olarak kutlanması ayrıca büyük önem taşıyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi; 19 Mayıs düşüncesi ışığında, her şartta ve imkanda ülkesine, milletine ve bayrağına karşı sevdalı olan, bilgiyi önemseyen ve araştıran, düşünceyi değerli kılan, demokratik değerleri özümsemiş, üreten, yarınları planlayan, ülkenin, milletin ve dünyanın sorunlarına duyarlı olan, tarihini ve öz değerlerini bilen, yaşayan ve yaşatan bir gençlik yetiştirmeyi kendisine görev edinmiştir.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz."



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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