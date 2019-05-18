Eğitim-44:
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18 Mayıs 2019 Cumartesi 12:00

Rektör Karabulut, öğrencilerle sahur yaptı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sahurunu kız öğrenci yurdunda yaparak, öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Karabulut, öğrencilerle sahur yaptı
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Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitede okuyan ve yurtta kalan bir kız öğrencinin sosyal medya hesabı üzerinden sahura davet çağrısına olumlu yanıt vererek, sahurda Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Somuncubaba Kız Yurdu’na gitti.

Öğrencilerle tek tek tokalaşan Rektör Prof. Dr. Karabulut, yurdun bahçesinde gerçekleşen sahur programına katıldı.

Bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Buraya gelince yurtta kaldığım günler aklıma geldi. Bende Ankara’da Şerife Bacı Yurdunda kalmıştım.  Tabi sizinki kadar bu kadar konforlu bir yurt değildi. Çok güzel bir ortamınız var.  Beni sahura davet eden kızımız Zehra’ya da ayrıca teşekkür ediyorum. Bana sahurda sizinle birlikte olma fırsatı verdiniz. Hem bir kadın rektör olarak, hem 3 kız annesi olarak, sizin hocanız olmaktan öte bir anneniz olduğumu düşünmenizi istiyorum. Burada bulunmaktan dolayı hem duygulandım, hem de çok mutlu oldum.” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 3 ayda 132 etkinlik yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Bir sıkıntınız olduğu zaman her daim, gerek telefonla, gerek sosyal medya aracılığı ile her zaman bana ulaşabilirsiniz. Öğrencilerimiz için canlı destek birimimizi yakında aktifleştiriyoruz.  Sizlerden çok ders çalışmanızı istiyorum. Sosyal aktivitelere de katılın. Bizler bu görevleri yapacağız, sonra emanet edeceğiz. Onun için güzel eserler bırakmak istiyorum sizlere. Sizlerin projesi olsun istiyorum. Bizler sizlere her zaman destek vereceğiz” diye konuştu.

Öğrencilerden gelen soruları da yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Her şeyden önce bir idealiniz olacak. Bu ideal memleket sevdası ile başlamalı. Kendi çocuklarım nasılsa sizleri de öyle görüyorum. Bizler her daim yanınızda olacağız. Benim hayatta kariyer basamaklarını çıkarken hep felsefem şu oldu; hiçbir zaman yanımdaki kişiyi rakip görmedim, karşımdaki kişiyi de rakip olarak görmedim. Kendi hedefimi rakip gördüm. Kendinizle yarışın. Bir önceki yılınızla ve şu anla yarışın.” ifadelerini kaydetti.

Kız öğrenciler,  Rektör Prof. Dr. Karabulut’a verdiği destek ve sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerle uzun süre sohbet etti.

Sahurda öğrencilere Hacivat-Karagöz oyunu ile Aşuk ile Maşuk Oyunu gösterisi de yapıldı.

Mahallenin Ramazan davulcusu, öğrencilerin daveti üzerine okul bahçesine gelerek davul çaldı. 



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
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