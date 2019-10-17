Rektör Karabulut, “Yurt yapılınca kız öğrenciler eğitime devam etti”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğrencilerin derslerine çalışmalarını ve projeler üzerinde yoğunlaşmalarını istedi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, Darende ilçesinde kız öğrenciler için yapılan yurtta 105 öğrencinin kaldığını ve öğrencilerin huzurlu ve mutlu bir şekilde eğitimlerine devam etme imkanı bulduğunu kaydetti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, beraberinde üniversite yöneticileri ile birlikte Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek, buradaki akademik ve idari personeller ile öğrencilerle bir araya geldi.

Laboratuvarlarda inceleme yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, sınıflara da girerek öğrencilerle sohbet etti, sorun ve taleplerini dinledi.

“Çok çalışın ve bulunduğunuz yerin kıymetin, rektörünüz olarak her türlü sorununuzun çözümü için elimden gerekeni yapacağım” diyen Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Mutlu olun, derslerinizde iyi olun, vatkana ve millete hayırlı birer evlat olun” ifadelerini kaydetti.

-KIZ ÖĞRENCİLERİN YURT PROBLEMİ ÇÖZÜLDÜ

Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören kız öğrencilerin yurt ve barınma sorunu ise aynı zamanda Derende Bekir ılıcak Meslek Yüksekokulu’nu da yaptıran Rönesans Eğitim Vakfı tarafından çözüme kavuşturuldu.

Rönesans Eğitim Vakfı’na ve Ilıcak ailesine, işadamı Erman Ilıcak’a teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Rönesans Eğitim Vakfı’mızın katkıları ile kısa sürede kız öğrencilerimiz için yurt binası yapılarak hizmete girdi. Şuanda Darende ilçemizde 105 kız öğrencimizi toplam kapasitesi 142 olan yurtta kalıyor. Darende ilçemiz için çok önemli bir hizmet gerçekleşti. Rönesans Eğitim Vakfı erkek ve kız öğrencilerimiz için ayrıca yeni bir yurt binası yapacaklar. Darende ilçemizdeki kız öğrencilerimiz yurt sorunu çözüldüğü için kayıtlarını sildirmeyip okullarına ve eğitimlerine devam ediyorlar. Bu Darende ilçesine büyük bir destek ve katkıdır. Burada bir kez daha ılıcak ailesine teşekkür ediyorum. Şuanda 105 kız öğrencim Rönesans Eğitim Vakfı’nın ve hayırsever Ilıcak ailesinin sayesinde okullarına mutlu ve huzurlu bir şekilde devam ediyorlar. “ dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)