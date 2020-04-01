Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler İle Telekonferans Toplantısı Yaptı

Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Okul Müdürleri ve Öğretmenler ile yapılan değerlendirme toplantılarını telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.

Okul müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı telekonferans toplantısında, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’un İl Müdürleriyle gerçekleştirdiği telekonferans toplantısında verdiği talimatları okul müdürleri ve öğretmenlere iletti.

Telekonferans toplantısında, okul müdürleri ve öğretmenlere, ‘’Alacağımız önlemler ile salgının yayılmasını birlikte önleyebiliriz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız EVDE KALINIZ’’ çağrısında bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, ‘’ Bu süreçte ülkemizin öğretmenlerimize ihtiyacı var. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklarımız üzerinden her bir bireye ulaşma imkânına sahip. Çocuklarımızın ailelerine de ulaşarak, sosyal izolasyonu sağlayalım.

Ayrıca, Bilim Kurulu tarafından salgının büyümemesi için kritik olduğu vurgulanan bu günlerde 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması ve evde kalmaya ikna edilmelerinin sağlanması noktasında destek vermeliyiz.

Öğretmenlerimiz çocuklarımıza uzaktan eğitim faaliyetleri konusunda yardımcı olmalı, ayrıca okulla ilgili motivasyonu korumak için çalışmalar yapılmalı.’’ dedi.

Uzaktan eğitim konusunda bilgiler paylaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, çocuklarımızın ve ailelerinin evde kaldıkları süreci verimli bir şekilde değerlendirmeleri için İl Müdürlüğümüzce etkinlikler hazırlanacağını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı’nın telekonferans üzerinden okul müdürleri ve öğretmenlerin sorun ve önerilerini dinlemesiyle toplantı sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)