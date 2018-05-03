Ünlü danışman Malatya’da öğrencilerle bir araya geldi

"Acı yoksa başarı da yok" sloganıyla tanınan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Sinan İpek, Tecde Anadolu Lisesi öğrencileriyle seminerde bir araya geldi.

‘Acı yoksa başarı da yok’ sloganıyla tanınan Kişisel Gelişim Uzmanı ve Eğitim Danışmanı Sinan İpek, öğrencilerin sınav kaygıları ve çalışma sistemlerinin nasıl olması gerektiğine yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin birçok ilinde 72 seminer veren İpek, düzenlenen seminerde 21 günlük alışkanlık dönemi, hafıza teknikleri ve bilgiyi çağırma metotlarının önemine dikkati çekti.

Sınavın renginin değiştiğini, artık alışığa gelmiş bir sınav formatının olmadığını vurgulayan İpek, ’’Akıl yürütme, yorum kabiliyeti ve soruda çıkarım sağlayabilen öğrencilerin bu sınavı başarı ile geçeceklerini düşünüyorum. Arıca 21 gün alışkanlık dönemi, hafıza teknikleri ve bilgiyi geri çağırma metotlarını da kavramalıyız. Sınava ‘acı yoksa başarı yok’ diyerek hazırlanmalısınız. Eğer bu sınavı geçmek istiyorsan saçın da dökülecek, sivilcen de çıkacak. Bu mücadele kavramı oldukça önemli..

Yoğun ilginin olduğu programın sonunda İpek, öğrencilerle birlikte ‘acı yoksa başarı da yok’ sloganını tekrarladı.

İHA