Vali Baruş, Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu ve Selçuk İlkokulunu Ziyaret Etti

İlk olarak Battalgazi İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Vali Baruş’u burada Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ve Okul Müdürü Ahmet Geçici karşıladı. Okul Müdürü Geçici’den okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, okul bünyesinde bulunan Fen ve Teknoloji Laboratuarı ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Battalgazi İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinin ardından Selçuk İlkokulunu ziyaret eden Vali Baruş, Okul Müdürü Hüseyin Demir ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul Müdürü Demir’den okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgiler alan Vali Baruş, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Son olarak öğretmenlerle düzenlenen toplantıda “Okul idaresi, öğretmenler ve okul aile birliği arasındaki ilişkilerin iyi tutulması ve toplantılar düzenlenerek koordinasyonun sağlanması hususuna değinerek sözlerine başlayan Vali Baruş, “Öğrencilerimiz birer cevher onları iyi işlememiz gerekiyor. Çocuklarımızı motive edelim, onlara başarabileceklerini öğretelim. Öğrencilerinizle iradelerini kullanabilmeleri için, kişilik sahibi gençler olabilmeleri için geleceğe dair, neler yapmak istediklerine dair konuşun. Değerlerine sahip çıkan, değerlerinin kıymetini bilen, gelecekte de ailesine, toplumuna ve ülkesine yararlı insanların yetişmesi önemli” dedi.

Vali Baruş, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, okullarda başarının daha da artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiğini ifade etti.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)