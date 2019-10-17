Vali Baruş, Hasan Akbudak İMKB Lisesi ve Ali Nihat Bozatlı İlkokulunu Ziyaret Etti

İlk olarak Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Vali Baruş’u burada Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ve Okul Müdürü Pirvani Temelli karşıladı. Okul Müdürü Temelli’den okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, okul bünyesinde bulunan Kimya Teknolojisi Alanı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Laboratuvar ve sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

İlimizde 46 okulda Taşımalı Eğitim Gören 2000 öğrenci için yemek hazırlanan ve Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bulunan yemekhanede de incelemelerde bulundu.

Son olarak öğretmenlerle toplantı yapan Vali Baruş, yaptığı konuşmada “Okul bünyesinde gezerek incelediğim Kimya Teknolojisi Alanı, Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Laboratuvar ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerimiz birer cevher onları iyi işlememiz gerekiyor. Çocuklarımızı motive edelim, onlara başarabileceklerini öğretelim. Öğrencilerinizle iradelerini kullanabilmeleri için, kişilik sahibi gençler olabilmeleri için geleceğe dair, neler yapmak istediklerine dair konuşun. Buradan mezun olan çocuklarımızın iş bulma avantajları biraz daha fazla. Meslek öğretmenlerimizin çevresinde tanıdığı işyeri, fabrika var oralara yönlendirme konusunda öğrencilerimize yardımcı olun. Çocuklarımız iyi yönlendirilirse hayata atılma, iş sahibi olma ve ailelerine destek olma anlamında iyi bir kişilik sahibi bireyler olarak yetişecekler. Buradan ülkemizin kazancı olacak bireylerin yetişmesi çok önemli. Değerlerine sahip çıkan, değerlerinin kıymetini bilen, gelecekte de ailesine, toplumuna ve ülkesine yararlı insanların yetişmesi önemli” dedi.

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinin ardından Ali Nihat Bozatlı İlkokulunu ziyaret eden Vali Baruş, Okul Müdürü Ahmet Akın ve öğretmenler tarafından karşılandı. Okul Müdürü Akın’dan okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında bilgiler alan Vali Baruş, anasınıfı ve diğer sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Vali Baruş, ziyaret ettiği okullarda öğretmenlerle bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinlediklerini ifade ederek, okullarda başarının daha da artması için öğretmenlerle tanışmaya ve istişarede bulunmaya önem verdiklerini kaydetti. Sözlerinin devamında “ Sizlerin uyumu önemli, sizlerin öğrencilere vereceğiniz enerji onların okula bağlılığını arttırır ve severek gelmelerini sağlar. Öğrencilerinizle güler yüzlü, tatlı dilli ve şefkatle iyi bir iletişim kurduğunuz takdirde başarı seviyeleri yükselir. Kendisini ifade edebilen güven sahibi, özgüven sahibi nesiller yetiştirmemiz lazım. Çocuklarımızın hayata hazırlanması için sosyal davranış kurallarını öğrenmesi, ahlak kurallarını öğrenerek olumlu davranışları ilkokul sıralarında öğrenmesi çok önemli” dedi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)