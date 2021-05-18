Vali Baruş İnşaatı Devam Eden Okullarda İncelemelerde Bulundu

Vali Aydın Baruş, 24 Ocak depreminin ardından zarar gören okulları yeniden eğitim hayatına kazandırmak amacıyla gerek hayırseverler gerek TOKİ tarafından yapımı devam eden;

Sümer İlkokulu (24 Derslik)

Feyzullah Taşkınsoy Ortaokulu (32 Derslik)

Yusuf Kenan Anadolu Lisesi (16 Derslik)

Abdulkadir Eriş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (24 Derslik)

Ziya Gökalp Ortaokulu (16 Derslik)

Şehit Yüzbaşı Hakkı Akyüz Ortaokulu (24 Derslik)

Kazım Karabekir İlkokulu (24 Derslik)

Mehmet Aydınlar Anadolu Lisesi (24 Derslik)

İnşaatlarında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Sümer İlkokulunda incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş burada yüklenici firma yetkililerinden okul inşaatının genel durumu hakkında bilgiler aldı. Akabinde İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay ile diğer okulları ziyaret eden Vali Baruş, yüklenici firma yetkililerinden okulların 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılına hazır edilmesini beklediğini söyledi.

Yusuf Kenan Anadolu Lisesindeki inceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Baruş, bu yılın Malatya eğitimi için bir hamle yılı olduğunu ifade ederek, “Yeni fiziki mekanların oluşması adına bu yıl bizim için bir hamle yılı. Pandemi nedeniyle verilen araları da çok iyi değerlendirerek çocuklarımızın önümüzdeki eğitim öğretim yılına çok daha iyi koşullarda kavuşması için arkadaşlarımız gece gündüz demeden çalışıyorlar” dedi.

Malatya’da şu anda 10 okulun yapım sürecinin sürdüğünü ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetişeceğini ifade eden Baruş, ihale sürecinde olan okullarla birlikte toplamda 70’e yakın okulun Malatya’ya kazandırılacağını dile getirdi. Bu rakamın son yılların en büyük rakamı olduğunu da ifade eden Vali Baruş, “Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bunların bir kısmı devletin, bir kısmı il yatırımı olarak inşaatları devam ediyor. Yakında ihalesi yapılacak okullarımızın da yapım çalışmalarına başlanılacak” şeklinde konuştu.

2020 yılında yaşanan Sivrice depremi sonrası da hasar gören ve depreme dayanıksız olan okullarında tahliye edilerek yerlerine yeni okulların inşa edildiğini kaydeden Vali Baruş, “Bu okullarımızın yerine çok güzel yeni projelerle çocuklarımızı gerçekten sosyal imkanlar açısından büyük zenginliğe sahip okullarla buluşturuyoruz” dedi.

Yüzde 51’i hayırseverler tarafından yaptırılan Yusuf Kenan Anadolu Lisesinin 16 derslikli olarak inşa edildiğini belirten Vali Baruş, “Bu okumuzda yalıtımlı müzik odası, gösterilerini sunabilecekleri tiyatro odası, her katta bir laboratuvar, konferans salonu, spor salonu gibi sosyal donatıları yüksek özellikler mevcut. Buraya gelen çocuklarımız her türlü sosyal etkinliği de burada görebilecek” ifadelerine yer verdi.

Malatya’da bazı bölgelerde okullarda ikili eğitimin sürdüğüne de işaret eden Vali Baruş, “Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde bu sıkıntının da çözüleceğini umuyoruz. Yeni okullarımızın eğitim-öğretime başlaması ile ikili eğitimlerde tam gün eğitime geçecek. Malatya eğitim açısından çok iyi bir seviyede, Türkiye’de bölge illeri arasında da lider bir iliz. Bu güzel eğitim binamızın yapımını üstlenen müteahhidimiz Musa Karagöz Beye de, güzel bir mekan ve kaliteli bir imalat ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren öğrencileriniz yeni okullarında eğitimlerine devam edebilecekler” diye konuştu.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)