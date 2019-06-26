Vali Baruş LGS İl Birincilerini Ödüllendirdi

Vali Baruş makamında kabul ettiği Liselere Geçiş Sınavı´nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 7 öğrenci, aileleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Valilik 2 nolu toplantı salonunda düzenlenen programda Vali Baruş yaptığı konuşmada, “Bugün anlamlı bir buluşma münasebetiyle buraya gelmiş bulunmaktasınız. İlimiz adına gerçekten kendileri ile gurur duyduğumuz bu başarılı öğrencilerimiz, liselere giriş sınavında 500 tam puan alarak göğsümüzü kabarttılar. Bu başarıda da sadece öğrencilerimizin çalışmaları değil öğretmenlerimizin, idarecilerimizin emekleri göz ardı edilemez. Tabii bunlardan önce de uyumlu bir aile ortamı ile anne-baba-çocuk ilişkilerinin sağlıklı olması neticesinde gençlerimiz bu başarıyı elde ettiler. Bu sebeple ben tekrar bütün öğrencilerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılarının lisede ve üniversite yıllarında da devam etmesini temenni ediyorum.

İlimiz, liselere giriş sınavında geçmiş yıllarda önemli başarılar elde etti. Bu yıl da okul bazında, ilçeler bazında analiz çalışmalarımız devam ediyor. Bizim arzumuz çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için bu başarı oranlarını daha ileriye taşımak. Bu nedenle arkadaşlarına, çevresine örnek oluşturacak başarı sağlamış gençlerimizi ödüllendirmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizi ve ailelerini bugün buraya davet ettik. İnşallah birazdan kendilerine bu başarılarının hem anısı olarak kalmak üzere hem de yorucu bir çalışmadan çıkmanın vermiş olduğu rahatlıkla bundan sonraki süreçte de bu başarıları bu azimlerini devam ettirmeleri için kendilerine teşvik mahiyetinde küçük ödüllerimiz olacak. İlimizde 7 öğrencimiz 500 tam puan alarak inşallah arzu ettikleri, hayallerini kurdukları liselere kayıtlarını yaptıracaklar” dedi.

Vali Baruş konuşmasının ardından Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alan öğrenciler ile düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etmesinin ardından başarılı öğrencileri çeyrek altın ve kitapla ödüllendirdi.

Program günün anısına birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)