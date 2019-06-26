Eğitim-44:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:55

Vali Baruş LGS İl Birincilerini Ödüllendirdi

Vali Aydın Baruş, 2019 (LGS) Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Baruş LGS İl Birincilerini Ödüllendirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Vali Baruş makamında kabul ettiği Liselere Geçiş Sınavı´nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan 7 öğrenci, aileleri, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti.

Valilik 2 nolu toplantı salonunda düzenlenen programda Vali Baruş yaptığı konuşmada, “Bugün anlamlı bir buluşma münasebetiyle buraya gelmiş bulunmaktasınız. İlimiz adına gerçekten kendileri ile gurur duyduğumuz bu başarılı öğrencilerimiz, liselere giriş sınavında 500 tam puan alarak göğsümüzü kabarttılar. Bu başarıda da sadece öğrencilerimizin çalışmaları değil öğretmenlerimizin, idarecilerimizin emekleri göz ardı edilemez. Tabii bunlardan önce de uyumlu bir aile ortamı ile anne-baba-çocuk ilişkilerinin sağlıklı olması neticesinde gençlerimiz bu başarıyı elde ettiler. Bu sebeple ben tekrar bütün öğrencilerimizi ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Bu başarılarının lisede ve üniversite yıllarında da devam etmesini temenni ediyorum.

İlimiz, liselere giriş sınavında geçmiş yıllarda önemli başarılar elde etti. Bu yıl da okul bazında, ilçeler bazında analiz çalışmalarımız devam ediyor. Bizim arzumuz çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için bu başarı oranlarını daha ileriye taşımak. Bu nedenle arkadaşlarına, çevresine örnek oluşturacak başarı sağlamış gençlerimizi ödüllendirmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizi ve ailelerini bugün buraya davet ettik. İnşallah birazdan kendilerine bu başarılarının hem anısı olarak kalmak üzere hem de yorucu bir çalışmadan çıkmanın vermiş olduğu rahatlıkla bundan sonraki süreçte de bu başarıları bu azimlerini devam ettirmeleri için kendilerine teşvik mahiyetinde küçük ödüllerimiz olacak. İlimizde 7 öğrencimiz 500 tam puan alarak inşallah arzu ettikleri, hayallerini kurdukları liselere kayıtlarını yaptıracaklar” dedi.

Vali Baruş konuşmasının ardından Liseye Geçiş Sınavında 500 tam puan alan öğrenciler ile düşünceleri ve geleceğe dair planları hakkında bir süre sohbet etmesinin ardından başarılı öğrencileri çeyrek altın ve kitapla ödüllendirdi.

Program günün anısına birlikte fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.



MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.


İlgili Galeriler
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya Mitingi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın...
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni
İnönü Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu İnönü Üniversitesinde Mezuniyet Coşkusu
Başkan Çınar, ''Hem Dinlenin Hem de Kitap Okuyun'' Başkan Çınar, ''Hem Dinlenin Hem de Kitap...
Malatya Valisi Baruş, Sınava Girecek Olan Öğrencilere Başarılar Diledi Malatya Valisi Baruş, Sınava Girecek Olan Öğrencilere...
Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 1. Mezuniyet Töreni yapıldı Malatya Turgut Özal Üniversitesinde 1. Mezuniyet...
Rektör Karabulut, öğrencilerle sahur yaptı Rektör Karabulut, öğrencilerle sahur yaptı
Yukarı Çık

Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni
İnönü Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni Turgut...

Haberi Oku