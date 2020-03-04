Vali Baruş Necatibey Ortaokulu ve Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesini Ziyaret Etti

İlk olarak Nurettin Zengi İlkokuluna taşınan Necatibey Ortaokulunu ziyaret eden Vali Baruş’u burada İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ve Millî Eğitim Müdürü Ali Tatlı karşıladı. Milli Eğitim Müdürü Tatlı’dan okulun taşınma sonrası durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş, sınıfları gezerek öğrencilerle deprem ve deprem tedbirleri konusunda sohbet etti.

Necatibey Ortaokulu ziyaretinin ardından Kubilay Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Vali Baruş burada Milli Eğitim Müdürü Tatlı ve okul müdüründen okulun fiziki, eğitim ve okulun taşınma sonrası durumu hakkında bilgiler alan Vali Baruş, sınıfları gezerek öğrencilerle deprem ve onların gelecek hedefleri ile ilgili sohbet etti. Vali Aydın Baruş ziyaret ettiği sınıflarda, öğrencilerimizin her gün sınır ötesinde cansiperane mücadele eden Mehmetçiğimize dua etmesini istedi.

Öğretmenlerle toplantı yapan Vali Baruş, “29 okulumuz boşaltıldı. Bu okulları yeniden hızlı bir şekilde yapıp sağlıklı bir eğitim ortamına kavuşturmak istiyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan sıkıntıların bir an önce atlatılması, çocuklarımızın geleceğe yönelik eğitimlerinin daha iyi olması için daha gayretli ve özverili çalışılması gerektiğini söyledi. Bu sıkıntıların elbirliği ile aşılacağını kaydeden Vali Baruş, çocuklarımızın motivasyonunun yüksek tutulması, olumlu ve pozitif havaya sokmamız gerektiğini ve onları başarılı olabileceklerine inandırmak gerektiğini vurguladı. Sözlerinin devamında öğretmenlere; “Çocukların iyi birer insan olmalarında rolünüz çok büyük, fedakârlıklarınızdan ötürü sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Baruş, öğrencilere kitap hediye ederek okullardan ayrıldı.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)