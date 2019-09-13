Vali Baruş'tan Eğitim Öğretim Yılı Ve İlköğretim Haftası Mesajı

Vali Aydın Baruş’un 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Ve İlköğretim Haftası Kutlama Mesajları

"Eğitim; ilim sahibi olmak, hikmeti arayıp bulmak ve hakikati hayata tatbik etmek maksadıyla yapılan ve ömür boyu devam eden bir yolculuğun adıdır. İrade, azim ve heyecan isteyen bu ilim ve irfan yolculuğu okumakla başlayan ve bilmekle kıymetlenen bir süreçtir. Yüce dinimiz İslamiyet'in ilk emrinin "Oku" olmasının ve bu yüce emri taçlandıran “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu” İlahi mesajının taşıdığı sır da işte tam olarak budur.

Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların eğitimine verdiğimiz önem aynı zamanda ülkemizin geleceği üzerindeki hassasiyetimizi yansıtır. Umutlarımızı bağladığımız çocuklarımızın, gerek aile içerisindeki büyüme sürecinde, gerekse okullardaki eğitim dönemlerinde, kendini tanıyabilen, özgüven sahibi, ahlaki prensipleri önemseyen, milli ve manevi değerlerini tanıyan ve her zeminde bu değerlere sahip çıkma şuuruna sahip, ailesine, milletine ve tüm insanlığa karşı sorumluluk hissiyle mücehhez, ilim ve hikmet sahibi bireyler olarak yetiştirilmesi hepimizin üzerine düşen bir görevdir.

Kıymetli Öğretmenlerimiz,

Ülkemizin, Aziz Milletimizin ve elbette insanlığın istikbalini sizler inşa etmektesiniz. Buna binaen, her birini öz evladınız gibi kabul ettiğiniz öğrencilerinize sadece bilgi aktarmakla iktifa etmeyeceğinizden, onlara bilgiye ulaşmanın ve onu paylaşmanın yollarını göstereceğinizden, öğrencilerinizi çağın gereklerine vakıf, özgüveni tam, hedefini bilen fertler olarak geleceğe hazırlayacağınızdan eminim. Bu zor, meşakkatli fakat son derece kutsal vazifenizde sizlere üstün başarılar diliyorum.

Muhterem Anneler ve Babalar,

Eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı gerçeğinden hareketle bin bir cefa ve fedakârlıkla bugünlere getirdiğiniz çocuklarınızın geleceğe hazırlanmasında okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle daima işbirliği içerisinde olmak çok önemli bir husustur. Çünkü sizler ciğerparelerinizin ilk öğretmenlerisiniz ve onları en iyi tanıyanlar da yine sizlersiniz.

Umudumuz, Geleceğimiz, Sevgili Öğrencilerimiz,

Doğruyu, güzeli, paylaşmayı, yardımlaşmayı, arkadaşlarınızla el ele başarıya yürümeyi öğrendiğiniz ve ikinci yuvanız olarak gördüğünüz okullarınızın açılmasının mutluluğunu, heyecanını ve sevincini yaşadığınızı biliyorum. Bu güzel duygularınızı ben de sizlerle paylaşıyorum.

Umutla çıktığınız ilim yolculuğunda, Ülkemizin ve Milletimizin ufuklarını aydınlatan birer güneş olarak doğacağınıza can-ı gönülden inanıyorum. Bu meşakkatli fakat onurlu yolculuğunuzda insanın en değerli varlık, sevginin en hünerli güç, bilginin en yenilmez kuvvet olduğunu aklınızdan bir an olsun çıkarmayacağınızdan asla endişe duymuyor, eğitim hayatınızda her birinize üstün başarılar diliyorum.

Bu vesileyle başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere ebediyete intikal etmiş bulunan, fedakârca görevini ifa ederken Şehitlik makamıyla şereflenen, Gazilik unvanıyla onurlanan eğitim camiamızın Aziz Neferlerini saygı ve şükranla yâd ediyor, eğitim öğretim hizmetlerini yürüten bütün mesai arkadaşlarımızın, velilerimizin ve sevgili öğrencilerimizin İlköğretim Haftalarını kutluyor, başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı diliyorum. "

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)