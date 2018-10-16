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16 Ekim 2018 Salı 10:34

18 üniversiteye rektör ataması yapılacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 üniversiteye rektör ataması yapılacağını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

18 üniversiteye rektör ataması yapılacak
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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), 18 üniversiteye rektör ataması yapılacağını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabileceğini bildirdi.

YÖK’ten yapılan duyuruya göre, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesine rektör ataması yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların 15 Ekim 2018 tarihinden 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilecek.

Rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, YÖK’ün web sayfasında yayımlanan duyuruda yer alan ve sunulan formatta rektör adayı bilgi formu, profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge ile başvuruda bulunacak. Başvurular bizzat veya posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi ’rektoraday@yok.gov.tr’ adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilecek.
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