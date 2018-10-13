2018-DUS Türkiye Birincisi OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TUS ve DUS başarılarıyla 2018’e damga vurdu. 2018-TUS ikincisi çıkaran OMÜ Tıp Fakültesi’nin ardından bu kez 2018-DUS birincisi OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinden.Diş Hekimliği Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim...

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) TUS ve DUS başarılarıyla 2018’e damga vurdu. 2018-TUS ikincisi çıkaran OMÜ Tıp Fakültesi’nin ardından bu kez 2018-DUS birincisi OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinden.

Diş Hekimliği Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan Dt. Mustafa Mert Demircioğlu, 2018 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (2018-DUS) Türkiye birincisi oldu.

Diş hekimlerinin en öncelikli hedefi olan 2018-DUS, 16 Eylül tarihinde yapıldı. Önceki gün açıklanan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda Dt. Mustafa Mert Demircioğlu, 103,5 net ile 75,177 puanla Türkiye birincisi oldu. Samsun’da yaşayan Dt. Demircioğlu, sınava katılan 3925 diş hekimini geride bırakarak 1. oldu ve OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinin gurur tablosundaki yerini aldı.

Türkiye birincisi genç Diş Hekimi Demircioğlu, uzmanlık alanı olarak ortodonti istediğini ama cerrahiyi de tercih edebileceğini ifade etti.

TUS ikincisi de OMÜ’den

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesinden 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mezun olan Yasin Yaraşır da geçen ay açıklanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (TUS) Türkiye ikincisi olmuştu.