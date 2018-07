247 tıp öğrencisi doktorluğa adım attı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesi 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 40. dönem mezunlarını verdi. 247 öğrencinin mezuniyet heyecanı yaşadığı törene Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katıldı.

2017-2018 eğitim-öğretim yılında OMÜ Tıp Fakültesi, Türkçe Tıp Bölümünde 210, İngilizce Tıp Bölümünde 37 olmak üzere toplam 247 mezun verdi. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonunda düzenlenen mezuniyet programında öğrenciler aileleri ile birlikte mezuniyet heyecanı yaşadı. 40. dönem Türkçe Tıp Bölümü birincisi İbrahim Hakkı Karakuş ve İngilizce Tıp Bölümü 2. dönem mezunları birincisi Eren Baş mezun öğrenciler adına konuşma yaptılar.

Dekan Dağdemir: "Hastalarınızı iyi dinleyin, size teşhisi söylerler"

Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, "Sevgili genç hekim arkadaşlarım, sizler bir hekimde olması gereken bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olarak tıp sanatını icra etmek üzere mezun oldunuz. OMÜ’lü ruhu ile sizlerin de önceki mezunlar gibi bizi en iyi şekilde temsil edeceğinizden hiç şüphemiz yoktur. ’Hastalarınızı iyi dinleyin, size teşhisi söylerler’ sözünü asla unutmayın. İyi bir öykü almadan, fizik muayeneyi tamamlamadan sadece tetkik isteyen doktor haline gelmeyin. Sevgili genç meslektaşlarım, günümüz bilim dünyasında tıbbi bilgi çok hızlı gelişmekte ve değişmektedir. Tıp alanında her on yılda bir bilgilerimizin yaklaşık yarıya yakınının değişmektedir. İki günümüzün birbirine eşit olmaması gerektiğine inanan bizler, sürekli mesleki gelişim çabası içinde olmalı, mümkünse her gün hastalarımız için yeni bir şeyler öğrenmeliyiz. Sizler de lütfen sürekli olarak yenilikleri takip edin ve bu öğrendikleriniz bilimsel kanıtlar çerçevesinde hastalarınıza şifa dağıtmak için kullanın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüne yakışır hekimler olun; sizlerin arasından İbn-i Sinalar, Şerafettin Sabuncular, Hulusi Behçetler, Gazi Yaşargiller ve Aziz Sancarlar çıkmaması için hiçbir neden yoktur, yeter ki azimli olun ve çok çalışın" dedi.

Rektör Bilgiç: "Doğru bir çizgi tutturabilmek için doğru ilkeler oluşturmak zorundasınız"

Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bir mezuniyet töreninde daha oluşan bu güzel tablo bizi bir kez daha gururlandırıyor. Bu tablonun oluşmasında emeği olan öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. Burada alkışlanması gereken tebrik edilmesi gereken bu tablodan en büyük çok gurur duyacak olan anne babaları alkışlamak istiyorum. Onların fedakarlığı, emeği ve karşılıksız sevgisi bu tablonun mihenk taşını oluşturuyor. Öğrencilerimizin bu eğitimi almalarında emeği geçen hocalarımız da büyük bir tebriği hak ediyor. Bu gün bir safhayı bitirdiniz yeni bir safhaya geçtiniz. Öğrencilik dönemi tamamlandı gibi ama asla bitmeyecek. Bu gün doktor olarak hizmet etme hakkına kavuşmuş oluyorsunuz. Öğrencilikte edindiğiniz bilgi ve beceriler sizin bu hizmeti gerçekleştirmeniz için başlangıçta yeterlidir ama bu bilgileri her zaman güncellemek durumunda kalacaksınız. Hergün yeni bir bilgi karşınıza çıkacak. Bu güne kadar öğrendiklerinizden farklı şeylerle karşılaşacaksınız. Hayatta doğru bir çizgi tutturabilmek için kendinize doğru ilkeler oluşturmak zorundasınız. Bilginiz beceriniz yeterli olacak ama iyi bir insan olacaksınız. Bunları hayatta doğru bir şekilde kullanabilmek için" diye konuştu.

Ankara’daki programı nedeniyle mezuniyetten erken ayrılmak zorunda kalan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Dereceyle mezun olan öğrencilere diploma ve hediyeleri OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, OMÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir ve dekan yardımcıları tarafından verildi. Dönem birincileri mezuniyet kütüğüne plakalarını çaktılar. Ardından öğrenciler teker teker kürsüye davet edilerek diplomaları öğretim üyeleri tarafından takdim edildi.

Yemin törenin ardından 247 tıp öğrencisi keplerini fırlatarak doktorluğa ilk adımı atmanın heyecanını yaşadılar.

Mezuniyet törenine; Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, fakülte dekanları, öğretim üyeleri, öğrenci ve aileleri katıldı.