Açıköğretim destek hizmetleri güncelleniyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrencileri için destek hizmetlerini geliştirerek daha kaliteli hizmet sunmaya devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim Sisteminde yer alan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrenciler, mezunlar ve öğrenci adaylarının yararlanacağı destek hizmetleri yenilendi. Tüm destek hizmetlerini tek çatı altında toplayan yeni destek hizmeti sitesi ’aosdestek.anadolu.edu.tr’ adresinden hizmet verecek. Öğrencilere ve adayları için yenilenmiş videolu anlatımlar ile zenginleştirilen ’Sıkça Sorulan Sorular ve Yanıtlar’, hafta içi her gün ’Canlı Destek’, yeni ’Soru Takip Sistemi’ ve 7 gün 24 saat hizmet veren ’Etkileşim Merkezi’ üzerinden destek hizmetleri sunuluyor. Tüm AÖF büro çalışanları da yeni destek hizmetlerinde görev alıyor.

Açıköğretim Sistemi yetkililerden alınan bilgilere göre; öğrenci ve adayların sorularına yanıt bulabilmesi için sıkça sorulan sorular ve yanıtları her gün güncelleniyor. Sisteme güncel sorular eklenirken yanıtlar da videolu anlatımlar ile zenginleştirildi. Öğrenci ya da aday, sorusuna hızlı yanıt alabilmek için sorusunu ilk olarak bu bölümden aratması gerekiyor. Hafta içi her gün 09:00-12:00 ve 14:00-17:00 saatleri arasında web sitesi üzerinden hizmet verilen canlı destek hattında ise, öğrenciler sorularını yazılı olarak sorarken uzman destek ekibi tarafından öğrencinin sorusuna hemen yanıt veriliyor. Canlı Destek Hizmeti, öğrenci ile birebir iletişime geçilip anında cevap verilmesi sebebiyle öğrenciler tarafından sıkça kullanılan bir sistem haline dönüştü. Havuzda bulunmayan sorular için de ’Soru Sor’ arayüzü kullanılıyor. Öğrenci ya da adaylar, sorularına daha hızlı yanıt alabilmek adına kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yaparken, her soruya da bir takip numarası oluşturuluyor. Soruların ne zaman yanıtlandığı, öğrencinin geçmiş soruları bu takip numarası ile takip edilirken, projenin koordinatörlüğü de Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği tarafından yapılıyor. Yeni sistem hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Salih Gümüş alt yapının Ticket Support System olarak bilinen kullanıcı destek takibinin yapıldığı bir sistem olduğunu vurguladı. Sistemin iki farklı demo sürümde tüm bürolar tarafından kullanıldığını aktaran Gümüş, geri bildirimlere göre yazılım güncellemesi yapıldığını da kaydetti. Öte yandan öğrenciler, destek geçmişlerini bu sistem üzerinde kayıt altına tutabilirken, AÖF Merkez Bürodaki Destek Hizmeti ekibi de sorulara yanıt vermek için görev alıyor. Öğrenci sorularına aynı gün içinde yanıt verilmesi ya da sorunun ilgili birimlerce yanıtlanmasının ve geri bildiriminin daha hızlı ve kolay olacağı sistemin alt yapısı BAUM Web Tasarım ekibi tarafından gerçekleştiriliyor. Açıköğretim Etkileşim Merkezi ise 0850 200 46 10 numaralı telefondan hafta içi her gün kesintisiz hizmet veriyor.

"Sorulara en hızlı şekilde yanıt veriliyor"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, "2017-2018 öğretim yılı bahar döneminde Canlı Destek ekibinde tüm bürolardan 107 destek uzmanı, soru takip sisteminde tüm bürolardan ve Açıköğretim Sistemi ile ilgili diğer birimlerden de olmak üzere şimdilik toplamda 420’nin üzerinde personel görev almaktadır. Sorulan sorulara hızlı yanıt verilmektedir. Aosdestek sistemi hizmete girdiği 15 Mart tarihinden itibaren sisteme düşen soru sayısı, cevaplanan ve diğer işlemlerden geçen soru sayıları gözlemci ekip tarafından sürekli takip edilmektedir. Gelecek dönemde tüm AÖF Büro personelinin destek hizmetinde yer alacağını ve tüm öğrencilerimizin sorularına en kısa sürede yanıt verilecektir. Yenilenen Destek Sistemi ile tüm öğrencilerimize ve öğrenci adaylarımıza daha kaliteli bir sistem sunulacak. Uzman ekip tarafından sistem ile ilgili dönülen geri bildirimlerde dikkate alınarak yenilenen Açıköğretim Destek Sistemi ile özellikle kayıt, sınav ve mezuniyet dönemlerinde AÖF Büroları ve AÖF Merkez Büroda görevli tüm personelimiz, aosdestek.anadolu.edu.tr sitesi üzerinden ve Açıköğretim Etkileşim Merkezi ile tüm öğrenci sorularına en kısa sürede yanıt verilerek sorunlarına çözüm bulacak" ifadelerini kullandı.