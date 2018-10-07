EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

07 Ekim 2018 Pazar 11:44

Açıköğretim KAP seçme sınavı gerçekleştirildi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programları 2018-2019 öğretim yılı seçme sınavı gerçekleştirildi.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da 30 Eylül Pazar günü,...

Açıköğretim KAP seçme sınavı gerçekleştirildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Kuzey Amerika Programları 2018-2019 öğretim yılı seçme sınavı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da 30 Eylül Pazar günü, önlisans ya da lisans programlarına başvuru yapmak isteyen lise mezunu adaylar için seçme sınavını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Sınav Houston, Maryland, New York ve Kanada’nın Toronto kenti olmak üzere dört merkezde yapıldı.

Sınavda başarılı olan adaylar aldıkları puanları doğrultusunda seçecekleri programa kayıtlarını 16 Ekim tarihine kadar online olarak yapabilecekler. Ayrıca Kuzey Amerika Programlarına ikinci üniversite kapsamında başvuru yapmak isteyen adaylar da kayıtlarını 16 Ekim tarihine kadar yapabilecek.

Program hakkında daha fazla bilgi almak isteyenlerin http://usa.anadolu.edu.tr/ adresini ziyaret ederek detaylı bilgiye ulaşabilecekleri bildirildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku