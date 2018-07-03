Açıköğretim’den Türk Yükseköğretimi’ne büyük kitap hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kitapları, Türk Yükseköğretim literatürüne geniş bir kaynak katkısı sağlıyor.

Bugüne kadar 125 binin üzerinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim kitabı, Açıköğretim Sistemi dışındaki üniversitelerin öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından talep edinildi. 2015 yılının Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 2 bin 389, 2016 yılında 26 bin 223, 2017 yılında 59 bin 523, bu yılın ilk beş ayında ise 30 bin 281 kitap talep edildi. Ülkedeki üniversitelerin öğretim elemanları derslerinde okutulmak üzere Açıköğretim kitaplarını kaynak olarak kullanıyor. 2016 Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde yıllık toplam kitap talebinin yaklaşık yüzde 62’si, 2017 yılı aynı dönemlerinde yıllık toplam kitap talebinin yaklaşık yüzde 73’ü, 2018 yılda ise son beş aylık toplam kitap talebinin yaklaşık yüzde 52’si üniversitelerin yeni kayıt ve kayıt yenileme döneminde yapıldı. 2016-2017 eğitim öğretim yılında başlatılan yeni bir uygulama ile çeşitli üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına derslerinde kaynak olarak kullanmak amacıyla yapacakları toplu kitap taleplerinde Açıköğretim Sisteminin ANADOLUM e-Kampüs platformuna erişim imkânı da sağlandı.

Ders anlatım malzemelerine kolay erişim

Bu uygulama ile öğretim elemanları ders anlatım malzemeleri olarak kullanabilecekleri kitap PDF’lerine, ünite, sesli kitap ve özetlerine, yaprak test ve deneme sınavlarına, çıkmış sınav sorularına ve konu anlatım videolarına da ulaşabiliyor. Açıköğretim kitapları arasında en yoğun ilgiyi Finans & Muhasebe, Siyasal Bilimler, Sosyoloji, Pazarlama & Reklam ile İşletme & Yönetim alanlarındaki kitaplar görüyor. Diğer taraftan Finansal Yönetim I, Havacılığa Giriş, Siyaset Bilimi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Etkili İletişim Teknikleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Uzaktan Algılama, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Arapça I kitapları en çok talep edilen kitaplar arasında yer alıyor.

"Amaç ilgi alanı çerçevesinde talep edilen kitapları ulaşılabilir kılmak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, “Açıköğretim dışından talepleri karşılamak üzere kurulan sisteme şimdiye kadar 26 bin 166 kişi kaydoldu. Bu sistemde 22 farklı kategoride 888 farklı kitabı edinmek mümkün. Açıköğretim Sisteminin zengin kaynak çeşitliliğinin bu yolla Türk Yükseköğretimi’nin kullanımına açılmasını hedefliyoruz. Açıköğretim Sistemine kayıtlı öğrencilerimize zaten kendi programına ait kitapları ücretsiz veriyoruz. Amaç farklı programlarla da ilgilenen öğrencilerimiz, örgün programlarda okuyup Açıköğretim kitaplarını yardımcı kaynak olarak tercih eden öğrenciler ve kendini geliştirmek isteyenlerin ilgi alanları çerçevesinde talep ettiği kitapları ulaşılabilir kılmak. Açıköğretim kitaplarını tercih eden öğrenciler ve onların öğretim elemanları var. Açıköğretim dışındaki programlar anlamında da Türkiye’nin bir eksiğini karşılamış oluyoruz. Yükseköğretim’de mevcut olan kaynak sıkıntısını 888 kitabımız ile kapatarak yeri doldurulamaz bir rolü üstleniyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait ders kitapları ’kitapsatis.anadolu.edu.tr’ internet adresi üzerinden ve Anadolu Üniversitesi’nin Yunus Emre Yerleşkesindeki mağazasından edinilebileceği kaydedildi.