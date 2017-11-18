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18 Kasım 2017 Cumartesi 16:49

Aday öğretmenler Kaymakam Şeref Aydın’ı ziyareti

Balıkesir’in Havran Kaymakamı Şeref Aydın ilçede görev yapmakta olan aday öğretmenlerle bir araya geldi.Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Muzaffer Leman Akpınar Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Ali Rıza Dörtkol ve aday...

Aday öğretmenler Kaymakam Şeref Aydın'ı ziyareti
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Balıkesir’in Havran Kaymakamı Şeref Aydın ilçede görev yapmakta olan aday öğretmenlerle bir araya geldi.

Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Muzaffer Leman Akpınar Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Ali Rıza Dörtkol ve aday öğretmenler yer aldı. Kaymakam Şeref Aydın “Meslek hayatına yeni başlayan sizlerin heyecanının, deneyimli öğretmenlerimizin tecrübeleriyle birleşmesinin, yaptığınız çalışmalarda olumlu izler bırakacağını unutmayınız. Öğrencilerimize ders etkinliklerinin dışında sergilediğimiz davranışların tutarlı olmasının öğrencilerimizin sizlere ve derslerinize karşı duyduğu sevgiyi ve saygıyı artıracağına emin olun, mesai kavramı olmadan bu güzide mesleği yüreğinizi ortaya koyarak çalışmalarınızı sürdürmenizi diliyorum. Öğretmenlerin kamu görevlileri arasında örnek duruş ve davranış sergileyerek, büyük sorumluluk sahibi olduğunuz mesleğinizin farkında olarak topluma model olacak bireyler olmanız beklentisindeyim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ise “Her ne kadar üniversitelerde branşlarımızla ilgili teorik bilgileri öğrensek de işin mutfağının farklı bir gerçekliğinin olduğunu ve bunun bilincine adaylık sürecinde ulaşmanın ilerleyen yıllarda yapılacak çalışmalar için ne denli önemli olduğunu belirtmek isterim” dedi.

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