Ülkemizde öğrencilere yönelik olarak burs destekleri verilmeye devam ediliyor. Onlardan biri olarak ise karşımıza çıkanlar arasında Atatürkçü Düşünce Derneği burs başvurusu yer alıyor. Orta ve yükseköğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitimlerini başarılı şekilde sürdürmeleri adına verilen burslardan biri olarak bilinir. Burstan öğrenciler çok kolay bir şekilde yararlanma şansına sahip olacaktır. Fakat bunun içinde öncellikli olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Şubelerinin yolunu tutarak başvuryu şahsen yapmaları gerekmektedir. Ayrıca Atatürk Düşünce Derneği burs başvurusu, öğrencinin eğitimine devam edeceği yerde ki dernek şubesinden ya da genel merkezden de yapılabilmektedir. Aynı zamanda okulun bulunmuş olduğu yerde dernek şubesi bulunmuyorsa o zaman en yakın şubenin yoluna gidilmesi gerekir. Başvuru süreci sona ermesiyle birlikte mevcut burs bütçesi ve öğrenci sayısı da göz önünde bulundurularak alacak sayısı belirlenmeye başlanacaktır.

ADD Burs Başvurusu İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

ADD burs başvurusundan yararlanabilmek adına mutlaka şartları yerine getirmeniz gerekir. Çünkü her öğrenci kafasına göre başvuru işlemlerini yapamaz. Öncelikle öğrencilerden alınan şartları taşıması gerekir. Bunun içinde taşımanız gereken şartları şu şekilde belirtmemiz mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir birey olmak

Atatürk Düşünce Derneği üyesi olmak

Atatürk Düşünce Derneğinin en az bir üyesinin referansına sahip olmak

Maddi desteğe ihtiyacının olması

Yurt içinde eğitim kurumlarında okuyor olmak

Lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olmak

başarısını belgelemek

ADD Burs Başvurusu İçin Hangi Belgeler İstenir?

Burs başvuru işlemlerini tamamlama hakkı elde eden öğrenciler içinde bazı belgeler talep edilmektedir. Sizden istenen bu belgeleri de mutlaka yerine getirmeniz gerekiyor. Doğal olarak Atatürkçü Düşünce Derneği Burs başvurusu için hangi gerekli belgelerin istediğini öğrenmek isteyebilirsiniz. Kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi, İkametgah belgesi, Ailenin gelir durumunu gösteren belgenin hazırlanması gerekiyor. Bu işlemler başarılı şekilde tamamlandıktan sonra ise artık burs hakkından yararlanma ayrıcalığına sahip olursunuz. Ödemeler ise saymanlık tarafından hazırlanmış olan banka talimatı aracılığı ile tarafınıza yapılmaya başlanmış olur. Ayrıca kasım ayı itibariyle başlanır. Genel merkez tarafından belirlenecek olan gün tespit edidikten sonra ödeme işlemleri başlanır.

Anadolu Vakfı Burs Başvurusu

Anadolu Vakfı burs Başvuruları her sene 1- Eylül arasında yapılmaktadır. Aynı zamanda burs başvuru işlemleri de sistem üzerinden online şekilde gerçekleşmektedir. Anadolu vakfı burs işlemlerinden yararlanacak kişilerin birtakım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartların arasında ise Yurt içinde ki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde olan tam zamanlı öğrenciler burs başvurularını sorunsuz bir şekilde online platform üzerinden yapabilir. Bir diğer altını çizmemiz gereken önemli ayrıntılardan birisi de Vakıf yönetimi tarafından herhangi bir güncel paylaşım yapılmadığı müddetçe yüksek öğrenim kursu verilmez. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen kişilerinde bu burs hakkından yararlanıp yararlanamayacağı oldukça merak edilen bir başka konular arasında bulunuyor. Yurt dışında öğrenim görmek isteyen öğrenciler ne yazık ki Anadolu Vakfı Burs Başvurusundan yararlanamaz.

Anadolu Vakfı Burs Başvurularını Kimler Yapabilir?

Ülkemizde de öğrencilere yönelik olarak burs imkanları sunuluyor. Bu sayede öğrencilerde okumak istedikleri kurum ve meslekleri daha iyi şekilde icra edebilme şansını yakalamaya başlıyor. Öğrencilere sunulan bir diğer burs programları içerisinde Anadolu Vakfı yer alıyor. Anadolu Vakfı burs başvuruları içinde mutlaka belirli şartları taşıyor olmanız gerekiyor. Anadolu vakfı burs başvuru şartları nelerdir diye merak edenler için ayrıntıları şu şekilde belirtmemiz mümkündür.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak

Devlet Üniversitelerinden birisini kazanmış olması

Vakıf Üniversitelerinde okuyan öğrenciler içinde %100 başarı bursu ile yerleşmiş olması aranılan kriterler içerisinde yer alıyor. Ayrıca farklı kurumlardan alınan burslarında başvurunuza engel teşkil etmeyeceğinin altını çizmek gerekir. Burs çeşitlerinden birisini kendi insiyatifiniz doğrusunda tercih edebilirsiniz. Tarafınıza sunulacak olan burs çeşitleri bakıldığı zaman ise Anadolu Bursu, Genel Başarı Bursları , Dış kaynaklı burslar, Talep bursu gibi şekilleniyor.

Ara Sınıf Öğrenciler Anadolu Vakıf Burs Başvurusu Yapabiliyor Mu?

Ara sınıfta olan öğrencilerinde günümüzde en sık şekilde üzerinde durmuş olduğu konulardan birisi de Anadolu Vakıf bursuna başvuru yapabilir mi yoksa yapamaz mı olduğunu öğrenmesidir. Ara sınıf öğrencileri de burs başvurusunda istedikleri an bulunabileceklerdir. Burs süreci tamamlandıktan sonra ise Aralık ayının ilk haftası resmi adres üzerinden duyuru yapılır.



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