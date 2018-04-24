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24 Nisan 2018 Salı 12:52

Akademik Bakış’, üniversite adaylarının tercihlerine yardımcı olacak

Türkiye’nin akademisyenlere söz veren radyo programlarından olan ve Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun hazırlayıp sunduğu ’Akademik Bakış’da duayen akademisyenler, politikadan spora, müzikten eğitime gündemdeki konuları değerlendiriyor.Türkiye’nin...

Akademik Bakış', üniversite adaylarının tercihlerine yardımcı olacak
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Türkiye’nin akademisyenlere söz veren radyo programlarından olan ve Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun hazırlayıp sunduğu ’Akademik Bakış’da duayen akademisyenler, politikadan spora, müzikten eğitime gündemdeki konuları değerlendiriyor.

Türkiye’nin akademisyenlere söz veren radyo programlarından olan ve Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun hazırlayıp sunduğu ve CRI Türk’te yayınlanacak ’Akademik Bakış’da duayen akademisyenler, politikadan spora, müzikten eğitime gündemdeki konuları değerlendiriyor. Hangi üniversiteyi seçmeli? Hangi bölümü neden seçmeli? Hangi üniversite ne tür iş imkanları sunuyor? Üniversitelerin reklamlarında anlatılanlar ne kadar doğru? Bu soruların cevabının ’Akademik Bakış’ programında yer alacağı belirtildi.
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