Alanyalı öğrencilere Alman disiplini aşılanacak

“Avrupa’da Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Otomasyon Programlarını Kullanabilme Stajı” başlıklı proje kapsamında Antalya’nın Alanya ilçesinden 5 öğrenci Almanya’ya giderek staj görecek.

“Avrupa’da Konaklama ve Seyahat İşletmelerinde Güncel Otomasyon Programlarını Kullanabilme Stajı” başlıklı proje kapsamında Alanya’dan 5, toplamda 15 öğrenci Avrupa Birliği (AB) Eğitim ve Gençlik Programı dahilinde 22 Temmuz-4 Ağustos 2018 arasında Almanya’da staj görecek. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ahmet Uyar ve öğrenciler Dilara Kürkçü, Furkan Açıkgöz, Savaş Kaan Atar, Göktuğ Şebekoğlu ve Emre Can Yıldız, konuyla ilgili Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili’yi ziyaret etti. Organizasyonla ilgili bilgi veren Okul Müdürü Uyar, İzmir Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ve Gazipaşa Avukat Kemal Akça (MTAL) liseleriyle birlikte proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve idarecilerin Almanya’da staj eğitiminde ve bir dizi temaslarda bulunacaklarını söyledi.

"Vizyonları geliştirme açısından son derece önemli bir proje"

Konuyla ilgili açıklama yapan ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya’daki meslek düzeyindeki eğitim kurumlarıyla Almanya’da bir okul ve grupla anlaşma yapıldığını aktardı. Sili, "Bu bağlamda Alanya’da 3 lisede 5’er öğrenci öğretmenleriyle beraber 15 günlük staj için Almanya’ya gidiyorlar. Orada sahibinin Türk olduğu bir otelde staj görecekler. Dünyanın en önemli kaynak pazarı olan Almanya’da işin yürüyüşünü görmeleri ve vizyonlarını geliştirme açısından son derece önemli bir proje. Bu projesi Gazipaşa’daki bir meslek lisesi başta organize etmiş. Bu anlamda kalifiye personel ihtiyacımız noktasında özellikle sertelişlerimizde var. Bu staj görecek kardeşlerimiz gelip buraya hem kendi arkadaşlarını hem de kendilerini geliştirmelerini açısından büyük rol oynayacaklar" dedi.