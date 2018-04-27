Aliağalı öğrencilerden ’TÜBİTAK Bilim Fuarı’

İzmir’in Aliağa ilçesinde Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin yaptığı bilim projeleri, düzenlenen 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda ilçe halkının ziyaretine açıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli bilim fuarının açılışını Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt ile Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse yaptı. Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından organize edilen fuarda 25 proje sergilendi. 25 öğretmen ve 60 öğrenci de proje içerisinde görev yaptı.

Fuardaki projeleri yakından inceleyerek projeler hakkında öğrencilerden bilgiler alan Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse öğrencileri tebrik ederek ileriki çalışmalarında başarılar diledi. Ayrıca proje danışmanlığı yapan öğretmenlere de fuara yaptıkları katkılardan ötürü protokol üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

"Her biri günümüz ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermeye yönelik çalışmalar"

Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı’na ilk defa katıldığını belirten Proje Yürütücüsü Ümit Kocakaradayı, “Bugün bizim için çok önemli ve çok özel bir gün. Aralık ayından bu yana TÜBİTAK’ın okulumuz ile yaptığı iş birliği ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz koordinesinde 25 tane TÜBİTAK 4006 bilim projesi sergiliyoruz. Projelerimiz öğretmen ve öğrencilerimizin ortak çalışmalarıyla hazırlandı. Toplam 25 projede 25 öğretmenimiz ve 60 öğrenci bu projenin içerisinde yer aldı. İlk defa katıldığımız bu projede kimya teknolojisi ve elektrik bölümü beş projeyle, makine bölümü de üç projeyle katılıyor. Bunların her biri günümüz ihtiyaçlarını ve sorunları gidermeye yönelik çalışmalar. Kimya bölümünde ışıklı periyodik tablosu, makine bölümünde cnc torna tezgahı yaptık. Elektrik bölünde ise pilsiz el feneri yaptık. Bizim için önemli olan bu günde bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum” dedi.