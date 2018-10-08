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08 Ekim 2018 Pazartesi 12:32

Anadolu Üniversitesinden uluslararası bir başarı daha

Anadolu Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Uzmanlaşma Programı 2018 Yılı Güz Dönemi’ne katılım sağlayan tek üniversite olmaya hak kazandı.

Anadolu Üniversitesinden uluslararası bir başarı daha
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Anadolu Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Uzmanlaşma Programı 2018 Yılı Güz Dönemi’ne katılım sağlayan tek üniversite olmaya hak kazandı.

American Council (AC) tarafından yürütülen Profesyonel Uzmanlaşama Programı (Professional Fellows Programı - PFP), çeşitli ülkelerden üst düzey uzmanları bir araya getirerek Senato’da, Devlet Bakanlıklarında ve kalkınma kuruluşlarında, yerel yönetimlerde, sivil toplum kuruluşlarında politika yapma süreci, açık yönetim, katılımcılık, etkin yasama gibi kamu yönetiminin çeşitli alanlarında ABD kurum ve kuruluşlarının nasıl çalıştıklarının yerinde görülmesini sağlayarak ülkelerini temsilen seçilen üst düzey katılımcıların profesyonel uzmanlıklarını geliştirmelerini ve ülkelerine döndüklerinde daha etkin görevlerde görevlendirilmelerini hedefliyor.. Tamamıyla, Amerika Birleşik Devletleri Eğitim ve Kültür İşleri Başkanlığı tarafından finanse edilen Program, geliştirilecek uluslararası projeler vasıtasıyla ülkeler arasındaki kurumlar arası iş birliği faaliyetlerinin geliştirilmesine de olanak sağlıyor. Söz konusu Program kapsamında Anadolu Üniversitesi ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi personeli Öğr. Gör. Rabia Taş, 60 başvuru arasından seçilen 4 katılımcıdan biri olarak 6 hafta sürecek olan profesyonel uzmanlaşma programı dâhilinde Türkiye’yi temsil edecek.

Daha önce, Türkiye’yi temsilen Başbakanlık Uzmanları, Yasama ve Yürütme Uzmanları, Valiler, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Belediye Yetkilileri, Ticaret ve Sanayi Odası Yetkilileri gibi kariyer mesleklerine mensup kişilerin seçilerek programa katılım sağlamış, saha ziyaretlerinde bulunmuş, uluslararası projeler geliştirmiş ve programın sağladığı tecrübeleri program sonunda üst düzey yetkililere takdim ederek tecrübe paylaşımında bulunmuştur.

Öğr. Gör. Rabia Taş, Anadolu Üniversitesinden programa katılarak teknoloji transferi ve girişimcilik konularında profesyonel uzmanlaşma çalışmalarına dâhil olacak. Washington D.C.’de başlayan oryantasyon programı ve Georgetown Üniversitesinde tamamlanacak eğitim programının ardından, Kuzey Carolina Üniversitesinin Ventureprise isimli girişimcilik ve teknoloji transfer merkezinde faaliyet gösterecek. Burada teknoloji transferine ilişkin süreçleri yerinde izleyip mesleki uzmanlaşma çalışmaları yürütürken, kurumlar arası iş birliği, ortak projeler geliştirme ve networking faaliyetlerini yerine getirecek. Türkiye’den programa katılan tek üniversite ve tek teknoloji transfer ofisi olması bakımından ülkemizin bilim ve teknoloji alanında temsil edilmesi konusunda da girişimlerde bulunacak.
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