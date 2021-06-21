Aydın’da Öğrenciler için Ev Rahatlığında Yaşam

Aydın ilimiz öğrencilerin çok fazla bulunduğu bir ildir. Gün geçtikçe de daha fazla öğrencinin buraya geldiğini ve yerleştiğini görüyoruz. Aydın’a gelip üniversite okuyan öğrencilerin bir kısmı memleketlerine dönerken büyük bir kısmı da burada yaşamını sürdürmeyi tercih etmektedir. Aydın, öğrenciler için çok güzel bir ildir. Öğrencilere ve gençlere yönelik birçok kafe, sinema salonu, park ve bahçe gibi yerler Aydın’da rahatlıkla bulunabilmektedir. Bu sebeple Aydın, öğrencilerin gözde illerinden birisi olmuştur.

Aydın’da üniversite okumaya karar vermiş gençler ilk başta nerede yaşayacaklarına karar vermek zorundadır. Genelde bu seçim Aydın erkek öğrenci yurtları arasında yapılmaktadır. Erkek öğrenciler için birçok yurt bulunsa da Aydın Akademi Öğrenci Yurtları, bu seçenekler arasında açık ara en güzel seçim olacaktır. Aydın erkek yurdu arayışında olan öğrenciler Aydın Akademi Öğrenci Yurtları’nın konforunu diğer yurtlara tercih etmektedir.

Aydın Akademii Öğrenci Yurtları, öğrenciler ve gençler için birçok etkinlik ve aktiviteyi içinde barındıran konfor, geniş oda imkanları ve yeni eşyalar ile dizayn edilmiş bir yurttur. Bu yurdun en güzel yanlarından birisi de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’ne 10 dakika mesafede bulunmasıdır. Böylelikle otobüs ya da taksi gibi ulaşım araçlarına gerek kalmayacak, okulunuza dilediğiniz zaman kolaylıkla yürüyerek ulaşabileceksiniz. Ayrıca yurdun bazı kısımlarından Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü dahi görünmektedir. Aydın Akademi Öğrenci Yurdu, üniversitenize bu kadar yakındır.

Yurtta Konforlu Odalar

Aydın Akademi Öğrenci Yurdu, 1, 2, 3 ya da 4 kişilik oda seçeneklerini size sunar. Siz dilediğiniz oda seçeneğini seçerek üniversite yaşamınızı büyük bir konfor içerisinde sürdürebilirsiniz. Her odada ranza ya da tekli yatak şeklinde yataklar bulunmakta, ayrıca odalarda televizyon imkanı da bulunmaktadır. Bu yurdu seçmenizdeki bir önemli kriter ise banyo ve tuvaletlerin her odanın içinde bulunması, tuvaleti kattaki diğer odalardaki öğrenciler ile paylaşmak zorunda olmamanızdır. Yüksek hızda fiber internet altyapısına sahip olan Aydın Akademi Öğrenci Yurdu, gerek dizi izlerken, gerek ders araştırmalarınızı yaparken size büyük bir konfor sağlayacaktır. Yüksek hızlı internet sınırsız ve ücretsiz olup yurdun tüm odalarında rahatlıkla hizmetinize sunulmuş durumdadır. Aydın Akademi Öğrenci Yurdu yemekleri annenizin ev yemeklerini aratmayacak lezzette yapılır. Sabah kahvaltısı açık büfe şeklinde sunulur. Akşam yemeği ise 4 çeşit olarak yurdun özel aşçıları tarafından yapılıp hizmetinize sunulur.

Aydın Akademi Öğrenci Yurdu sizin güvenliğiniz için bina önünde güvenlik görevlisi ve 24 saat çekim yapan kameralar ile korunmaktadır. Giriş ve çıkışlar bu kamera ile 24 saat rahatlıkla izlenebilmektedir. Ayrıca herhangi bir sağlık problemi gibi acil durumlar için yurdumuzun nöbetçi aracı da bulunmaktadır. Tüm bu imkanlara sahip yurdumuz Aydın erkek yurtları içerisindeki en gözde yurtlardandır. Yurdumuzu gezmek ve daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.