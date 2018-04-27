Bahçeşehir Koleji 2. STEM-SANAT Bienali kapılarını açtı

Bahçeşehir Koleji tarafından ikincisi düzenlenen STEM-SANAT Bienali, İstanbul Deniz Müzesi’nde açıldı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan eserler “Joy Of Life” (Yaşam Sevinci) temasıyla sanatseverlerle buluştu. Bienal 25-29 Nisan tarihlerinde açık olacak.

Türkiye’de fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren STEM eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenciler, STEM eğitiminden elde ettikleri kazanımları sanat ile birleştirerek, İstanbul Deniz Müzesi’nde sergiliyor.

STEM eğitiminin uygulandığı ilk eğitim kurumlarından olan Bahçeşehir Koleji tarafından ilki 2016 yılında gerçekleştirilen STEM-SANAT Bienali’nin ikincisinde; Bahçeşehir Koleji’nin Türkiye genelindeki kampüslerinden ortaokul ve lise öğrencileri ürettikleri sanat eserlerini sergiledi.

Çocukların çağdaş sanatın içinde yer almaları, farklı materyal, teknik ve disiplinleri kullanmaları, oluşturdukları özgün sanatsal tasarım ve üretimlerini nitelikli bir platformda izleyici ile buluşturmaları amacıyla düzenlenen 2. STEM-SANAT Bienali’nde dünya ölçeğinde ve çok kültürlülük temelinde bir paylaşım ortamı oluşturuldu.

‘Joy Of Life’ teması sanatseverlerle buluştu

2. STEM-SANAT Bienali’nde resim, heykel, seramik, fotoğraf, film, video art ve yeni medya pratikleri ile üretilen eserler, STEM kültürü bağlamında güncel uygulama ve düzenlemelerle sunum, sergileme ve performans biçimleriyle izleyiciyle buluşuyor. “Joy of Life” (Yaşam Sevinci) teması etrafında gelişen sanat üretimi, bienal kapsamında düzenlenen atölye ve uygulama çalışmalarıyla desteklendi.

STEM-SANAT Bienali, dünyada STEM eğitimi odağında gerçekleşen sanat etkinliklerinin öncüsü olma özelliğini taşıyor. Bahçeşehir Koleji, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) disiplinlerinin bir arada edindirilmesi ilkesine dayanan proje odaklı bir eğitim modeli olan ’STEM’ eğitimini sanat boyutuyla zenginleştirerek STEM+A adı ile Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde anaokulundan itibaren tüm kademelerde bu sistemi uyguluyor.

“Matematik eğitimi ilginç hale getirilmeli”

Yeni eğitim öğretim döneminde Bahçeşehir Koleji Akademik Koordinatörü olarak görev alacak Finlandiyalı matematikçi ve “Global Teacher Prize” ödülü sahibi Maarit Rossi 2. STEM-SANAT Bienali’nin açılışına katıldı. Matematik eğitiminin ilginç hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Rossi şöyle konuştu:

“Matematik eğitimi bence çok ilginç hale getirilmeli, sadece bir kitabı aktarmanın ötesine geçmelidir. Teorik düzlemde kalan ve başka disiplinlerle bağı koparılan matematik eğitiminden fayda sağlanamaz. Matematik eğitiminin öğrencilere ödevler verilerek aktarılması, eğitimin ilginç ve heyecan verici yanını zayıflatır. Öğrenciler yıllar içinde matematikten zevk almaya, yeni çözüm yolları aramanın heyecanını duymaya, grup çalışmaları ve keşiflerle matematiği tanımaya başlıyor. Bence öğrenciler bu şekilde öğrenmekten zevk alıyorsa, matematik eğitimini bu hale getirmeliyiz.”

Bienal kapsamında STEM+A Konferansı düzenlendi

Bienal açılışının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Karadeniz, BAU STEM Merkezi Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu ve Bahçeşehir Koleji Akademik Koordinatörü Maarit Rossi’nin konuşması olarak katıldığı STEM+A Konferansı düzenlendi. STEM eğitiminde sanat yaklaşımının rolü hakkında konuşan Prof. Dr. Şirin Karadeniz, interaktif bir uygulama kullanarak dinleyicilerin STEM - SANAT Bienali’ni tek kelime ile ifade etmelerini istedi. Bienal hakkındaki düşüncelerini tek kelimeyle ifade ederek uygulamaya giren seyircilerin görüşlerinden oluşan kelime bulutunu ekrana yansıtan Prof. Dr. Karadeniz, STEM+A eğitiminin dinamikleri hakkında bilgi verdi. Konferansta konuşan Bahçeşehir Koleji Akademik Direktörü Maarit Rossi ise Bahçeşehir Koleji’ne katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başladı ve STEM+A yaklaşımının dünyadaki örnekleri hakkında bilgi verdi. Sanatın, STEM eğitiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Rossi, öğrencilerin eserlerinin ve böyle bir etkinliği düzenleyen Bahçeşehir Koleji’nin yaklaşımının kendisini çok etkilediğini söyledi. Konferansta konuşan BAU STEM Direktörü Doç. Dr. M. Sencer Çorlu ise seyirci olarak katılan öğrencilerle de sohbet ettiği sunumunda, sanatın STEM+A eğitim modelinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade etti ve konuyla ilgili Türkiye’den ve dünyadan örnekler vererek sunumunu sonlandırdı.