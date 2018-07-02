Bahçeşehir Koleji’nden LGS şampiyonlarına Stanford Üniversitesi ödülü

LGS’de 3 Türkiye birincisi çıkaran Bahçeşehir Koleji, şampiyonlarını Stanford Üniversitesi yaz okuluna götürerek ödüllendirecek.

Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Kampüsü öğrencisi Onat Şafak ve Sarp Eren Hangişi ile Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü öğrencisi Efe Keleş LGS’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi olmuşlardı. Bu büyük başarıyı karşılıksız bırakmayan Bahçeşehir Koleji, LGS şampiyonlarını Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinin iş birliği içinde olduğu Stanford Üniversitesi’nin yaz okulu ile ödüllendirdi. Öğrenciler, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özlem Aslan’ın düzenlemiş olduğu basın toplantısında, Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib’in elinden davetiyelerini aldı.

“Öğrencilerimiz gelecekle ilgili mükemmel işler yapacak”

Büyük bir başarı elde eden öğrencilerine bu ödülü sunmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, “Gençlerimizi kutluyorum. 1 milyona yakın öğrencinin girmiş olduğu bir sınavdan 3 öğrencimiz tam puan aldı. LGS’de başarı elde eden öğrencilerimiz adına robotik alanında dünyanın en güçlü ismi olan Oussama Khatib hocamız ile onların Stanford Üniversitesi’nin robotik laboratuvarını gezmeleri, bilgi almaları, birikimlerini genişletmeleri adına görüştük. O da öğrencilerimizi Stanford Üniversitesi davet etti. Büyük bir başarı elde eden öğrencilerimize bu ödülü sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Öğrencilerimiz çalışmalarına devam ederek, gelecekle ilgili mükemmel işler yapacaklar. Stanford Üniversitesi ile mühendislik başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği içerisindeyiz. Bu çalışmalar sadece bununla sınırlı kalmayacak. Özellikle Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Liselerimizden mezun olan iki öğrencimiz Stanford Üniversitesi gitti ve çok başarılı oldular. Bu öğrencilerimizin de liseden mezun olduktan sonra Stanford Üniversitesinde mühendislik ve diğer alanlarda okuyabilmeleri için bugünden itibaren ilk adımı atmış olduk” dedi.

“Öğrencilerimizi her alanda destekliyoruz”

LGS’de birinci olan öğrencilerinin kendilerine büyük bir gurur yaşattıklarını ifade eden Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, “Bu yıl yapılan LGS’den 18 Türkiye birincisi çıktı. Bu öğrencilerden 3 tanesi Bahçeşehir Koleji öğrencisi. Bu bizim için çok büyük bir gurur. Emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu büyük gururu bizlere yaşatan öğrencilerimizin; çalışmalarını ve onların başarılarını Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib’e aktardık. Oussama Khatib hocamız öğrencilerimize iş birliği içinde olduğumuz Stanford Üniversitesinin Robotik Laboratuvarında üniversite hocaları ile birlikte çalışma fırsatı sundu. Öğrencilerimiz yaz döneminde Stanford Üniversitesine giderek robotik laboratuvarında çalışacaklar. Bahçeşehir Kolejinde kodlama ve robotik derslerini 5 yaştan itibaren başlatıyoruz. Bu çalışmaları üst sınıflarda robotik çalışmalarıyla da destekliyoruz. Dolayısıyla bu ödül öğrencilerimiz için güzel bir fırsat olacaktır” dedi.

“Robotik çalışmaları inceleme ve görme fırsatları olacak”

LGS’de başarılı olan öğrencileri üniversitelerine davet etmekten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Stanford Üniversitesi Robotik Laboratuvarı Direktörü Oussama Khatib, “Bahçeşehir Kolejinin başarılı 3 öğrencisinden haberdar olduktan sonra bu başarılı öğrencileri tebrik etmek, onları üniversitemize ziyaret davetimizi iletmek ve onlarla çalışmak için Türkiye’ye geldim. Önemli bir başarı elde eden öğrencilerin Stanford Üniversitesinde de başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu gençler, bizim öğrencilerimiz ile tanışıp üniversitemizdeki robotik çalışmaları inceleme ve görme fırsatı bulacaklar. Öğrenciler üniversitemize geldiklerinde robotiğin farklı bir bölüm olduğunu görmüş olacaklar” ifadelerinde bulundu.