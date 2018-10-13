Berlin International Üniversitesinin yeni yerleşkesi açıldı

BAU International Berlin olarak faaliyetini 2014’den beri sürdüren BAU Globalin Eğitim Ağı üyesi Berlin International Üniversitesinin yeni yerleşkesinin açılışı törenle yapıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de BAU Globalin Eğitim Ağı üyesi Berlin International Üniversitesinin yeni kampüsünün açılışı yapıldı. Almanya’da bulunan 465 üniversite içinde yer alan ve bünyesinde 66 farklı ülkeden 375 öğrenci bulunduran Berlin International Üniversitesi, Almanya’da Alman yasalarına göre kurulmuş ilk Türk üniversitesi olma özelliğini taşıyor. Üniversite, Alman Eğitim Senatosu’ndan alınan akreditasyon ile Tasarım ve İşletme Fakültelerinde iç tasarım, ürün tasarımı, grafik tasarımı işletme, dijital işletme ve işletme yönetimi programları ile 6 farklı bölümde İngilizce eğitim sunuyor. Üniversitenin eğitiminden faydalanan öğrenciler 66 farklı ülkeden geliyor ve Almanya’da bulunan 465 üniversite arasında bu özelliği ile ilk sırada yer alıyor. Alman ve Türk öğrenciler başta olmak üzere Rusya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Vietnam gibi ülkelerden öğrenciler çoğunlukta bulunuyor. Üniversitede, Hindistan, İrlanda, Japonya, Rusya, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden gelen öğretim kadrosu eğitim veriyor.

BAU Global Başkanı Enver Yücel, açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin uluslararası boyutuna vurgu yaparak, “Üniversitemizin bu yeni kampüsü ile Berlin’in 6 büyük üniversiteye ev sahipliği yaptığı bölgeye 7. üniversite olarak dahil olmuştur. Berlin International University, BAU Global’in bir üyesidir. BAU Global dünyada önemli merkezlerde üniversite ağı olan global bir yapıdır. Başta İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi BAU Türkiye, BAU Washington DC, BAU Kıbrıs ve BAU Batum üniversiteleri olmak üzere dünyanın çeşitli noktalarında eğitim merkezleri olan büyük bir ağdır“ dedi.

Yücel, Berlin’deki bu üniversitenin diğer üniversitelerden farklı olduğunu da ifade ederek, “Daha bu küçük yapımızla bile Almanya’nın uluslararası öğrenci çeşitliliği en fazla olan üniversite olduk. 66 ülkeden 375 öğrenciye sadece 4 bölümde ulaşmış bir üniversiteyiz. Berlin yeni nesil üniversite kavramında önemli bir yüksek öğretim kurumu olacaktır. Daha uluslararasılaşmış, daha global kültür anlayışı, daha fazla uygulama içinde eğitim ve bilimin yanında insanlığın sorunları ile uğraşan bir yapı olacaktır. Hedef, hiçbir yerde yabancılaştırılmayan global dünya vatandaşları yetiştirmektir“ şeklinde konuştu.

Almanya ile Türkiye’nin ortak sorunu olan mülteci sorunu konusunda da başından beri çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Yücel, “Daha üçüncü yılımızda özellikle Türkiye’nin, Avrupa’da Almanya’nın önemli bir sorunu olan mülteci konusunu dert edinmiş, mültecilerin entegrasyonu için çalışmış ve Almanya’nın ilk Suriyeli mülteci üniversite mezununu vermekten de mutluluk duyuyoruz. Ayrıca göçmenlerin Almanya’ya entegrasyonu için çalışmalar yapmaktan de geri kalmıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Berlin International’ın Türk-Alman ilişkilerine de katkı sağlayacağına değinen Yücel, “Berlin International Üniversitesi bir Alman üniversitesidir ama BAU Global’in bir üyesidir. Berlin farklıdır, önemlidir dedik, çünkü Türkiye-Almanya ilişkileri derin bir tarihi dostluğa dayanır. İlişkilerimiz hem ekonomik, hem siyasi hem de büyük dostluklar barındırmaktadır. Biz bundan 55 yıl önce bu ülkeye soydaşlarımızı işçi olarak çalışmaya gönderdik. Alman ekonomisine çok önemli katkılar sağladılar. Onların çocukları ve torunları olarak biz şimdi kas gücümüzle değil, beyin gücümüzle var olmaya ve katkı sunmaya geldik. İnanıyorum ki bu üniversite Türk-Alman ilişkilerine büyük katkılar sağlayacaktır. Nasıl ki Türkiye’de Türk Alman Üniversitesi varsa, Almanya’da da Berlin International Üniversitesi bu ilişkilere katkı sağlayacaktır“ dedi.

Yücel, 4 yılın sonunda üniversitenin isminin başına Berlin adının verilmesinin Alman makamlarının üniversiteye duyduğu güvenin sembolü olduğunu da sözlerine ekledi.

Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann ise konuşmasında, “Çok mutluyuz. Yola çıktığımızda inandığımız değerlerimize ulaşıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak bizi çok mutlu ediyor. Özellikle eğitimdeki amacımız mezunlarımızın dünyanın hiçbir yerinde yabancılaştırılamamasını sağlayacak eğitimi sunmaktır. 66 farklı ülkeden öğrencimiz var. Mezunlarımız şimdiden 22 ülkeye ulaştı. Biz global bir eğitim ağının parçasıyız. Bu inandığımız evrensel değer olan eğitim çıktılarını oluşturmamıza yol açıyor“ dedi.

Açılış töreni öncesi Almanya’da bir üniversiteden mezun olan ilk mülteci konumunda olan Suriyeli Mohammad Moataz’a Rektör Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann tarafından kitap hediye edildi. Enver Yücel de desteklerinden dolayı Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’a bir hediye takdim etti. Daha sonra BAU Global Başkanı Enver Yücel, Büyükelçi Ali Kemal Aydın ve protokol hep birlikte kurdele keserek kampüsün açılışını gerçekleştirdi.

Üniversitede düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, UNESCO Avrupa Eğitim Merkezi Direktörü Prof. Dr. Jan Sadlak, BAU Global Başkanı Enver Yücel, BAU International Universty Washington Rektörü Doç. Dr. Sinem Vatanarttıran, Berlin International Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hans-Dieter Klingemann ile birçok ülke temsilcisi, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.